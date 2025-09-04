Rusia sale en defensa del régimen de Maduro: La presión de EE.UU es «totalmente inaceptable» y crea amenazas a la seguridad regional

–Lo que hace Occidente respecto a los países que desean aplicar su propia política nacional es «una forma de actuar absolutamente inaceptable», declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, quien agregó que la presión de Washington a Caracas es «totalmente inaceptable» y crea amenazas a la seguridad regional.

Se trata de «una presión descarada en todos los frentes la que se ejerce sobre Venezuela, incluso desde el punto de vista de las manipulaciones políticas», precisó.

«Fíjense cuántas veces Venezuela ha celebrado elecciones democráticas y cuántas veces estas elecciones no han sido reconocidas por Occidente, cuántas veces Occidente ha impuesto nuevas y nuevas exigencias para la celebración de elecciones […] simplemente porque no le convenía el resultado de las elecciones celebradas», dijo durante una conferencia de prensa.

Asimismo, Zajárova recordó la presión que ya ejerce EE.UU. sobre Venezuela con sanciones, el tema del supuesto incumplimiento de los derechos humanos en la nación latinoamericana. «Lamentablemente, la situación se está agravando, agravando de manera inadmisible», apuntó, concluyendo que esto crea amenazas tanto a la seguridad regional, como a la seguridad general.

A mediados de agosto, EE.UU. anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas al sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Caracas afirma que se tratan de acciones de agresión que no se corresponden con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

Este lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que su país «está enfrentando la más grande amenaza» en los últimos 100 años y advirtió: «Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear, apuntan a Venezuela». «Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, criminal y sangrienta», aseveró, agregando que su nación «jamás va a ceder frente a chantajes y amenazas de nadie».

En respuesta, el Gobierno convocó a jornadas de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana. Maduro informó la misma jornada que se llegó a una «cifra consolidada» de 8.200.000 venezolanos que acudieron al llamado.

La amenaza militar de EE.UU. ha sido rechazada por varios países latinoamericanos. Las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue en una cumbre virtual. Los líderes de Cuba, México, Colombia y Bolivia también criticaron las acciones de Washington. A ellos se sumaron China y Rusia, con los que el Gobierno de Venezuela mantiene lazos estrechos. (Información RT).