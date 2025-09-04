Resultados de las loterías y chances de este jueves 4 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 4 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7030 – La 5ta 8 – Tarde 9680 – La 5ta 4
Culona
Día 1437 – Noche
Astro Sol
5715 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
9188 – La 5ta 5
Paisita
Día 5658 – La 5ta 4 – Noche
Chontico
Día 4684 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 5291 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 3357 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 472 – Noche
Play Four
Día 8110 – Noche
Samán
Día 2142
Caribeña
Día 4507 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 0679 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 7169 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 4650 – La 5ta 8 – Tarde 6858 – La 5ta 5