    Resultados de las loterías y chances de este jueves 4 de septiembre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 4 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7030 – La 5ta 8 – Tarde 9680 – La 5ta 4

    Culona
    Día 1437 – Noche

    Astro Sol
    5715 – Signo Cáncer

    Pijao de Oro
    9188 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 5658 – La 5ta 4 – Noche

    Chontico
    Día 4684 – La 5ta 5 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5291 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 3357 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 472 – Noche

    Play Four
    Día 8110 – Noche

    Samán
    Día 2142

    Caribeña
    Día 4507 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 0679 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 7169 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4650 – La 5ta 8 – Tarde 6858 – La 5ta 5

