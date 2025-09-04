Trabajo sí hay en Bogotá: Acceda a las 621 vacantes con postulación virtual hasta este 5 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 621 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el viernes 5 de septiembre de 2025. Los cargos disponibles tienen niveles de formación desde básica primaria, bachiller, técnico, tecnológico y profesional; y abarca sectores como servicios, comercio, salud, contabilidad y construcción. Postúlate de manera virtual.¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el viernes 5 de septiembre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

“En Bogotá seguimos trabajando para que el acceso al empleo digno sea una realidad para todas las personas. Con esta estrategia no solo ampliamos la oferta laboral, sino que también generamos espacios de acompañamiento y formación que facilitan la conexión entre el talento y las oportunidades. Queremos que tanto quienes buscan su primer empleo como quienes desean continuar creciendo encuentren en nuestra ciudad un lugar para avanzar”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Algunos de los cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el viernes 5 de septiembre de 2025

Algunas requieren hasta 12 meses, lo que abre la puerta a candidatos que desean iniciar o consolidar su trayectoria profesional. Dentro de esta oferta se destacan 231 puestos para personas con formación de bachillerato, una alternativa clave para quienes buscan incorporarse al mercado laboral. Algunos de los cargos ofertados son:

Conductor – SITP (licencia C2 o C3).

Agente de marketing digital – B2.

Auxiliar de seguridad – vigilancia.

Operario de aseo.

Operarios de aseo y limpieza.

Store lead (supervisor de punto).

Recepcionista de mercancía (técnico en logística).

Operario de producción.

Asesor comercial – mercaimpulsador.

Técnico en operaciones comerciales

Auxiliar de servicios generales.

Supervisora de servicios generales.

Auxiliar diagnóstico – IPS.

Líder de conductores (licencia C2).

Herrero de obra.

Oficial de obra.

Asesor cobranza cartera vencida cobro jurídico.

Asesor call center en cobranzas cartera vigente.

Auxiliar contable.

Auxiliar de cargue y descargue.

Coordinadores comerciales.

Asesor comercial.

Todero.

Pintor automotriz.

Técnico electricista.

Auxiliar de instalaciones eléctricas.

Auxiliar de licitaciones.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de bodega.

Confeccionista.

Ejecutivo comercial.

Administrador punto de venta.

Senior bilingüe de contabilidad.

Médico ecografista.

Terapeuta ocupacional con énfasis en adulto mayor.

Docente de física, geometría y estadística.

Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.