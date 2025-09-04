Inicia restauración de dos edificios patrimoniales del Hospital San Juan de Dios

Foto: RenoBo

A través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y con recursos del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, se llevó a cabo la firma de las actas de inicio de obra e interventoría para la intervención integral de dos edificios patrimoniales del Complejo Hospitalario San Juan de Dios: Santiago Samper y Enfermedades Tropicales, ambos declarados Bien de Interés Cultural del ámbito nacional; propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Esta iniciativa hace parte del plan de recuperación y conservación del conjunto arquitectónico, que busca revitalizar este emblemático lugar respetando su valor histórico y patrimonial.

La finalización de las obras está prevista para el segundo semestre de 2026. El edificio de Enfermedades Tropicales será intervenido por el Consorcio Prohacer 25, con un presupuesto estimado de $ 12.928 millones, mientras que el edificio Santiago Samper estará a cargo del Consorcio SJD 2025, con una inversión aproximada de $ 12.031 millones.

Por su parte, la firma INPLAYCO SAS – BIC asumirá la interventoría del edificio de Enfermedades Tropicales, con un presupuesto de $ 1.044 millones. De igual forma, ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A. será la responsable de la interventoría del edificio Santiago Samper, con un presupuesto de $ 1.031 millones.

Los contratos de obra e interventoría incluyen impuestos y costos asociados a la ejecución, y representan un paso clave en la reactivación física y funcional del complejo hospitalario. Una vez restaurados, ambos edificios estarán destinados a actividades de docencia e investigación en salud.