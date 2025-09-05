Bogotá: Fue restablecido el servicio de agua en Suba, Engativá y Fontibón tras empates de la red matriz en la avenida El Rincón

–El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, entregó el balance de la operación de empate de la línea matriz de distribución de acueducto en la obra de la avenida El Rincón, trabajos que obligaron a suspender el servicio de agua en las localidades de Suba (occidental), Engativá y Fontibón.

En Engativá y Fontibón (zonas industriales) la suspensión del servicio duró 24 horas y ayer fue restablecido con normalidad. En Kennedy no se presentó afectación alguna en el suministro, mientras que en Suba occidental, hacia las 6:00 p. m. del jueves 4 de septiembre, se restableció por completo el servicio de agua.

“Estamos en el proyecto de la avenida Rincón, felices porque logramos terminar 12 horas antes nuestros empates de la Red Matriz. Fueron 48 horas trabajando, 450 personas, día y noche, y 75 soldadores en todo el proyecto. Ahora, el equipo de operadores, está haciendo la protección, las pantallas de concreto para fundir y hacer la protección de estos empates. No tuvimos que hacer cortes en Kennedy, logramos terminar Fontibón, Engativá y Suba 12 horas antes”, explicó el director Molano.

En el marco de estas labores, se realizaron 28 empates de red menor de 4, 6, 8 y 12 pulgadas, y tres empates de red mayor de 36 y 78 pulgadas. De igual manera, se adelantaron ajustes técnicos y obras complementarias para garantizar la estabilidad de la infraestructura y avanzar en la recuperación del servicio. Como parte de la finalización de la obra, se construyeron 346 metros lineales de red de agua potable en el sector del Tanque de Suba, cumpliendo con los estándares de la EAAB-ESP.

Antes de esta intervención, la red de acueducto se encontraba ubicada bajo la vía. Debido a la ampliación del perfil de la avenida El Rincón, fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte, bajo el andén. Este cambio garantiza un mejor servicio, facilita las labores de mantenimiento y reduce riesgos futuros tanto en la infraestructura vial como en la red de agua.

Avances de la obra de la avenida Rincón con avenida Boyacá

Tras la puesta en servicio de los puentes de la calle 127 en marzo de este año, el IDU avanza en la construcción de las conexiones directas entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá.

La ejecución de la obra ya alcanza un avance del 96 %, al tiempo que se finalizan las acciones de adecuación en 54.708 metros cuadrados de espacio público, que incluyen zonas verdes, la construcción de 2,1 kilómetros de ciclorruta y la conformación del separador central de la avenida El Rincón. Estas intervenciones no solo modernizan la infraestructura vial y el entorno urbano, sino que también beneficiarán a más de 1.200.000 personas.

“Este proyecto sigue avanzando. La instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es que logremos entregar este proyecto lo antes posible. Con la culminación de estos empates de red matriz y redes menores, vamos a avanzar a más del 96 % que llevamos ahora para lograr entregarles a ustedes este proyecto”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

Con éxito culminaron los empates de la red matriz y las redes menores de acueducto en la obra de la avenida El Rincón con avenida Boyacá, proyecto de Valorización 523 de 2013.