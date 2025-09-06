CREG aprobó medida que asegura estabilidad en precios de la energía eléctrica a usuarios en la costa Caribe

–En manos de la Superintendencia de Industria y Comercio quedó la medida adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) mediante la cual se aprobó un esquema de contratación diferencial de energía eléctrica para las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como es el caso de Air-e.

La medida busca reducir la exposición de los usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales a la volatilidad de la bolsa de energía.?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, en el caso de la empresa Air-e, con el nuevo esquema podrá contratar directamente, y a precio justo, los excedentes de energía que las plantas hidroeléctricas y de energías limpias, como las solares, dispongan para el mercado.

Agrega la cartera energética que cada kilovatio adicional de generación hídrica podrá destinarse directamente a los usuarios de la región Caribe, garantizando mayor estabilidad y tarifas más justas.

“Este paso refleja el compromiso del Gobierno nacional con los hogares y pequeños negocios de la costa Caribe. Queremos tarifas más estables, justas y alejadas de la incertidumbre que genera la bolsa de energía», aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.?

La semana pasada, el ministro Palma Egea envió un mensaje de tranquilidad en su empeño por encontrar una pronta solución empresarial para el rescate de la compañía Air-e, y garantizar la estabilidad de la prestación del servicio, la protección de los usuarios y la confianza de los trabajadores.

Air-e presta el servicio de energía eléctrica a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El jefe de la cartera reiteró que, con estas decisiones, el Gobierno reafirma su propósito de proteger el bolsillo de los usuarios y avanzar hacia un sistema eléctrico más equitativo y sostenible en el país.