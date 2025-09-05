Bogotá inició alistamiento para el retorno de comunidad Emberá su territorio

Foto: Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación

La Alcaldía Mayor de Bogotá dio inicio al proceso de alistamiento para adelantar el retorno de las familias Emberá ubicadas en el Parque Nacional, La Rioja y La Florida, quienes han manifestado su intención de volver a sus territorios de origen, ser reubicadas en otras zonas del país o integrarse localmente en la capital.

El proceso de alistamiento inició el pasado 2 de septiembre e incluye valoraciones en salud para más de mil personas, valoración del estado de animales de compañía, servicios de cedulación e identificación, y firmas de actas de voluntariedad por parte de la población.

“El traslado ocurrirá en tres momentos: primero sale la población que está en Parque Nacional. Posteriormente retornaremos a las familias ubicadas en La Rioja, y terminaremos con las que están en La Florida. El primer traslado será de cerca de 750 personas el lunes 8 de septiembre”, manifestó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Conoce más información en el siguiente reel de Instagram:

El día que inicia el retorno, las entidades distritales y la Unidad para las Víctimas, institución que lidera la operación por parte del Gobierno nacional, asistirán la entrega de lonas a las familias para empacar sus pertenencias, el cargue de enseres, y acompañarán el avance de las personas a los buses.

Estos esfuerzos, sumados a los asumidos en los territorios de origen en Pueblo Rico, Risaralda, y Bagadó, Chocó, buscan garantizar condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad que se configuran como los principios de este tipo de procesos.