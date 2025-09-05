Eln envía pruebas de supervivencia de dos agentes del CTI de la Fiscalía y de dos uniformados e la Policía secuestrados en Arauca

–La Fiscalía General de la Nación informó este viernes que recibió pruebas de supervivencia de los dos servidores de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los patrulleros de la Policía Nacional Yordyn Fabián Pérez Mendoza y Franque Esley Hoyos Murcia, secuestrados por el Eln en Arauca.

Sin revelar detalles de las pruebas, en el comunicado, la Fiscalía se limita a señalar, además, que comprende el dolor y la incertidumbre de las familias de nuestros agentes de protección y advierte que «durante los casi cuatro meses en los que los dos servidores han permanecido en cautiverio se ha trabajado sin descanso para que regresen sanos y a salvo a sus hogares».

Finalmente indica que «en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la Fiscalía ha actuado de manera coordinada y constante con organismos humanitarios. Labores que se han desarrollado con prudencia y responsabilidad».

Los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía en Arauca, López Estrada y Pacheco Oviedo, fueron secuestrados el 8 de mayo, cuando se desplazaban en una camioneta institucional por la vía entre los municipios de Fortul y Arauquita.

Sujetos fuertemente armados interceptaron el vehículo a la altura de la vereda La Esmeralda, una zona rural de difícil acceso, dominada por el Eln, el cual admitió el plagio ese mismo día atribuyéndolo a que portaban armamento de dotación.

Además, el grupo terrorista que dijo estar adscrito al frente de guerra oriental anunció que a los agentes se les aplicaría “el debido proceso conforme a la normatividad” de la organización ilegal. Luego, envió un video como prueba de supervivencia.

En lo que respecta a los dos uniformados de Policía Nacional, el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, fueron secuestrados el 20 de julio en el departamento de Arauca, cuando se movilizaban de civil en una camioneta por una vía secundaria del municipio de Tame.