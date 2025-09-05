Cayó alias Milton, cabecilla de disidencias de las Farc alias «Calarcá» junto con 3 integrantes más

–En Cúcuta, Ibagué y Sevilla, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policia Nacional, en coordinación con autoridades del Reino Unido, capturó a Leopoldo Páez Moreno, alias Milton’, segundo cabecilla de la compañía móvil ‘Jacobo Arenas’ de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y a otros tres de sus integrantes.

Alias ‘Milton’ era el responsable de coordinar acciones terroristas, desplazamiento forzado y homicidios selectivos en la región del Catatumbo, incluido el del líder social Pedro María Ropero, integrante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hecho perpetrado en enero pasado en Tibú (Norte de Santander).

Con los demás capturados, requeridos por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego, el cabecilla también controlaba rutas del narcotráfico.