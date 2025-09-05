Con bomba molotov encapuchados de la UNAL atacaron bus de Transmilenio repleto de pasajeros; alcalde condena la acción criminal

–Nuevamente, este jueves, salieron del interior de la Universidad Nacional a la carrera 30 con calle 45 unos encapuchados a atacar con piedras y bombas incendiarias (molotov) el transporte. Una de estas bombas fue lanzada por uno de los desadaptados contra un articulado de Transmilenio repleto de pasajeros. Por fortuna, el artefacto no impactó al vehículo.

El alcalde mayor Carlos Fernando Galán condenó la acción criminal al presentar en su cuenta en X el video en el cual se observa la acción terrorista. Al respecto, Galán aseguró que esto «no es ningún tipo de manifestación, es violencia, es una acción criminal que no debe tener espacio en Bogotá».

Lo que sucedió hoy a las afueras de la Universidad Nacional no es ningún tipo de manifestación, es violencia y no debe tener espacio en Bogotá. Por eso, ordené a la @PoliciaBogota intervenir para recuperar el orden. pic.twitter.com/U372do2c8b — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 4, 2025

Otro grupo de encapuchados salió de la Universidad Nacional también a la calle 26 con objetos contundentes e incendiarios por lo que tuvo de ser cerrada en sentido Oriente-Occidente.

Luego de la intervención policial, los encapuchados ingresaron de nuevo a la universidad, se retomó el control de las puertas por parte de seguridad privada de la misma y las escuadras de UNDMO y GUFUD se replegaron, habilitándose nuevamente la movilidad en las vías afectadas, indicó la Secretaría de Gobierno.