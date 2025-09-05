Petro felicita a la Corte Constitucional por prohibir definitivamente las corridas de toros y espectáculos afines en Colombia

–«Felicito a la Corte Constitucional actual por su posición reivindicatoria de la Vida en todas sus formas», escribió desde Japón en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro para celebrar su decisión de prohibir definitivamente las corridas de toros y otros espectáculos afines como el rejoneo, el coleo, las novilladas, becerradas y tientas en Colombia, además de las peleas de gallos.

«La lucha por la Vida será la lucha política fundamental de la humanidad ahora y en el futuro», puntualizó el jefe del Estado.

La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, dejó en firme la ley 2385 de 2024 la cual dispuso «la transformación cultural mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”, por los cargos examinados referentes a la protección de la diversidad cultural y al patrimonio cultural de la Nación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, y a los derechos adquiridos y propiedad privada de quienes se dedican a las actividades contempladas en esta ley».

Sin embargo, la norma no incluye las cabalgatas y en la práctica, la decisión regirá solo a partir del año 2027, término que estableció la alta corporación para que los empresarios o promotores de estos espectáculos adelanten procesos de reorganización laboral y cultural para las personas que subsisten de estas actividades.

El presidente Gustavo Petro recordó que en la alcaldía de Bogotá Humana «se levantó una lucha que parecía perdida: el que no hubiera corridas de toros».

Añadió que la idea la comenzaron varios movimientos animalistas: recuerdo a Andrea Padilla, «Bogotá sin corridas» y otros y subrayó:

«Los objetivos del movimiento animalista se juntaban con los míos en varios aspectos: uno de ellos el que el aplauso a la muerte de los animales se convertiría también en un aplauso a la muerte de los seres humanos. El amor a la vida no se construía a través de matar animales con sevicia y por diversión».

El jefe del Estado destacó que «la bandera animalista se transformó en parte del movimiento progresista, y ahora con Esmeralda y Andrea y muchas y muchos más, se logra, por fin y a pesar de las posiciones en principio contrarias de la corte constitucional, su erradicación definitiva en todo el país».

El presidente Gustavo Petro destacó que «cambiar las corridas por grandes carnavales y fandangos culturales será tarea de cada alcalde» y concluyó su escrito felicitando «a la Corte Constitucional actual por su posición reivindicatoria de la Vida en todas sus formas. La lucha por la Vida será la lucha política fundamental de la humanidad ahora y en el futuro».