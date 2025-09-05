    • Deportes Internacional

    Portero muere en Brasil tras recibir un balonazo directo en el pecho; fuerte video

    –(Captura de video). Un guardameta falleció segundos después de recibir un balonazo en el pecho durante un partido de fútbol sala en la ciudad de Augusto Correa, en el estado brasileño de Pará. La víctima, identificada como Edson Dos Santos, jugaba para el equipo Sind Motos.

    El golpe lo recibió el arquero al detener un tiro de penal. Luego del impacto, el joven recorrió algunos pasos hacia el centro de la cancha y se desplomó.

    A pesar de que fue trasladado de urgencia a un hospital local, finalmente perdió la vida. Hasta el momento, se desconoce la causa real, precisa, de su muerte.

