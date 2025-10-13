María Corina Machado pide a Petro investigación exhaustiva, transparente y urgente sobre atentado a activistas venezolanos de derechos humanos en Bogotá

–Tras denunciar y condenar el atentado perpetrado este lunes 13 de octubre en Bogotá contra los activistas venezolanos de derechos humanos Yendri Velásquez y Luis Peche, «perseguidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro», la líder opositora y Premio Nobel de Paz 2025, pidió al presidente Gustavo Petro «una investigación exhaustiva, transparente y urgente para identificar a los responsables y garantizar justicia».

La solicitud la hizo a través de su cuenta en X, en la cual advirtió que Yendri Velásquez «se encuentra en Colombia bajo condición de refugiado luego de escaparse de las manos del régimen, tras ser secuestrado en agosto de 2024 por su labor como defensor de derechos humanos».

En el caso de Luis Peche, analista político, subrayó, también se encontraba en Bogotá por persecución política del régimen de Maduro.

María Corina Machado afirma que «este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región».

«Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia», puntualiza.

«Más importante aún, pedimos se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exilados en Colombia», concluye.

La Premio Nobel venezolana hizo las precisiones sobre el pronunciamiento que hizo la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, condenando el atentado contra los activistas venezolanos cuando salían de un conjunto residencial en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Según las autoridades capitalinas, fueron atacados a bala por tres individuos que se movilizaban en un vehículo, que fue localizado en el sector de Suba. Los venezolanos recibieron varios impactos que obligaron su hospitalización, pero están fuera de peligro.

La Defensora señaló que Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, «al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos».

«El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos. Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas», agregó la Defensora del Pueblo, Iris Marín.