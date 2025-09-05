Reaseguran a Harold Daniel Barragán por su implicación en la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–Un juez de control de garantías impartió medida de aseguramiento en centro carcelario contra Harold Daniel Barragán Ovalle por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

El organismo acusador señaló que de acuerdo con los elementos materiales probatorios Barragán Ovalle habría participado activamente en la planeación y ejecución del crimen de Uribe Turbay, comenzando por escoger al adolescente que disparó contra el congresista, un menor de edad que era su subordinado en una red de narcomenudeo y tráfico de armas de fuego con injerencia en el occidente de Bogotá y nexos con estructuras ilegales en Caquetá y el oriente del país.

Barragán Ovalle habría organizado reuniones en su casa, conectado a videollamadas e hizo parte de un grupo de WhatsApp, entre otras actividades que sirvieron para ultimar detalles relacionados con el atentado. Asimismo, se le atribuye que el día del crimen, antes de la entrega de la pistola tipo Glock, habría dado las indicaciones sobre la manera como se debía acondicionar para que disparara a modo de ráfaga con el fin de aumentar su letalidad.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.