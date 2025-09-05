Policía activo «Bloque de Búsqueda» para combatir el multicrimen en Medellín y el Valle de Aburrá

–En cumplimiento de las directrices trazadas por el presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, junto con el alcalde de Medellín, la Policía Nacional puso en marcha el «Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen» para enfrentar con mayor contundencia el delito en la capital de Antioquia y los municipios del Valle de Aburrá.

El director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, indicó que este cuerpo élite, conformado por más de 400 de los mejores hombres y mujeres de la institución al mando de un teniente coronel y que en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, actuará bajo líneas concretas de investigación y despliegue, con el fin de atacar las estructuras criminales y sus finanzas, derivadas principalmente del tráfico de estupefacientes y extorsión.

Añadió que en desarrollo del despliegue anticipativo, el naciente cuerpo élite efectuará un Plan Blindaje del Valle de Aburrá. Lo hará creando Zonas de Control Antiterrorista, Puestos de Control en Áreas Críticas y Sectores de Control Territorial.

Además destacó que mediante Cápsulas Operacionales articulará capacidades de inteligencia e investigación criminal y pondrá en marcha nueve macroplanes, con el propósito de priorizar objetivos de alto valor de las estructuras con mayor incidencia en la comisión de delitos.