Verónica Alcocer refuta criticas por visitar cárceles: «No es un acto político, es un gesto de humanidad»

–La esposa del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, respondió una escalada de críticas, tras publicar en redes sociales las visitas que ha venido realizando a las cárceles del país. Al respecto, la primera dama de la nación, hizo una relación de los motivos y objetivos de su recorrido por los distintos centros penitenciarios.

El primer mandatario también se pronunció: «Una envenenada de odio en el corazón, dio hasta «la chiva», que nunca supo dar; y consideró que se encontraba ante un delito», precisó en su cuenta en X, adjuntando el video de una de las visitas.

También afirmó: «En vez de una evolución intelectual, pues ni hablar de revolución, hasta allá jamás llegaría; la odiante de profesión, va a tal grado de involución, que empieza a desaparecer hasta el cerebro».

El jefe del estado subrayó que «se trata de evolucionar, no de involucionar. En una cárcel no se castiga, se resocializa».

Estos son algunos de los registros de la gira por las cárceles, con la respectiva descripción de Verónica Alcocer:

«Visité el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad. Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad».

«Durante mi visita a la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla recorrí las aulas donde 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, y 10 cursan estudios universitarios».

«Allí reconfirmé que la educación abre caminos hacia la dignidad y se convierte en una poderosa herramienta de resocialización. Cuentan con mi apoyo, porque las segundas oportunidades transforman vidas».

«En la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla compartimos un espacio de escucha y diálogo que nos recordó que la reconciliación nace del anhelo de ser valorados y tratados con dignidad. Allí reafirmamos que el cambio hacia un mundo sin violencia comienza en cada uno de nosotros»

«Visité el pabellón de mujeres que se construye en la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla. Este espacio debe ser un lugar donde se respete la dignidad de cada mujer, porque equivocarse no quita el derecho a vivir con humanidad».

«Creo firmemente que un entorno digno abre caminos de reconciliación y esperanza. Mi propósito es seguir escuchando, acompañando y proponiendo iniciativas que fortalezcan la paz y el respeto en cada rincón de nuestro país.

«Recibí una invitación de la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla para pintar un mural junto a las personas privadas de la libertad. Entre pinceladas, recordamos que todos tenemos derecho a reivindicarnos, sanar y volver a empezar. De eso se trata la reconciliación».