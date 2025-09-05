Mueren otros dos soldados profesionales en combates con disidencias de las Farc en el Cauca

–El Comando de la Brigada 29, unidad orgánica del Ejercito reportó que en el marco de operaciones militares para proteger a la población civil en el departamento del Cauca, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4 sostuvieron un combate de encuentro contra integrantes del grupo Andrés Patiño de las disidencias de las Farc en zona rural de la vereda Cascada, municipio de Sucre.

En el hecho perdieron la vida los soldados profesionales Jaduer Córdoba Ruiz, oriundo del municipio de Dagua, Valle del Cauca, y Jheison José Puchaina Barliza, natural de Manaure, La Guajira. Ambos se habían incorporado a la institución desde hace 3 años.

El mando militar lamentó profundamente esta irreparable pérdida y expresó un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a las familias y allegados de nuestros militares.

Anunció que un equipo multidisciplinario de la institución se puso a disposición de las familias de los fallecidos para brindarles apoyo y acompañamiento integral en este difícil momento.

Finalmente indicó que las tropas del Ejército continúan adelantando de manera decidida las operaciones militares en el suroccidente del país, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes del departamento del Cauca.

De otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que el suboficial del Ejército Jeiner Lucumí,fue asesinado en el sector de Piedra Sentada, municipio de Patía, Cauca.

El jefe de la cartera de Defensa envió un mensaje a sus familias. «Reciban las condolencias de toda una patria que lamenta la irreparable pérdida. Su sacrificio en cumplimiento del sagrado deber de protegernos deja una profunda huella y una herida que duele en el corazón de Colombia. Ruego a Dios conceda fortaleza y consuelo a su familia en este momento de dolor».

Además señaló que su memoria perdurará eternamente en una patria agradecida. Honraremos su legado con mayor firmeza, compromiso y disciplina, haciendo gala del honor y valentía de quienes defendemos a Colombia.

La Fuerza Publica actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia. ¡No habrá impunidad!