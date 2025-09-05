Viva el desfile de comparsas con más de 200 artistas en Puente Aranda este 7 de septiembre

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

El Carnaval de Puente Aranda vuelve a brillar, gracias a la estrategia Barrios Vivos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y con la participación de diversos sectores sociales y culturales, el Carnaval resurge después de 9 años como motor de transformación y fortalecimiento del tejido social en la localidad. La cita será el domingo 7 de septiembre desde las 10:30 a. m. Punto de Salida Desfile de Comparsas- Parque Agua Viva ¡Asiste es gratis!

El Carnaval en esta edición incluye propuestas en circulación (comparsas, músicos, bailarines y circo y graffiti), formación (talleres de maquillaje artístico, escenografía, memoria del carnaval, literatura carnavalito), emprendimientos y sostenibilidad (producción local), y comunicaciones (realizadores y comunicadores comunitarios). Cada una de ellas representa un eje esencial en la dinámica del Carnaval, no solo como expresión cultural, sino como proceso pedagógico y de movilización comunitaria.

En los espacios de formación se han desarrollado talleres de artes escénicas enfocados en la cultura festiva, maquillaje artístico, literatura con énfasis en la franja infantil y encuentros de sensibilización sobre la población con discapacidad. Estas actividades, proyectadas desde los meses previos al carnaval, promueven la inclusión, la participación activa de distintos sectores de la comunidad y la generación de conciencia frente a problemáticas sociales y ambientales.

Uno de los puntos más innovadores de esta versión del Carnaval es el desfile de moda ecosostenible, que incluye prendas diseñadas a partir de materiales reciclados. En un contexto global marcado por la crisis climática, el Carnaval se convierte así en un espacio para reflexionar sobre los hábitos de consumo y demostrar que la creatividad puede transformar incluso lo cotidiano en una acción de resistencia ambiental.

El 7 de septiembre: un día de fiesta y memoria colectiva

El punto culminante del Carnaval será el domingo 7 de septiembre, día en que la localidad se llenará de color, música y creatividad. La apertura estará a cargo de cinco comparsas, integradas por cerca de cien artistas de cultura festiva, quienes recorrerán el trayecto que va desde el Parque Agua Viva hasta el parque Ciudad Montes. El desfile no solo será un despliegue estético sino también un ejercicio de memoria: cada paso y cada ritmo recordarán que este Carnaval es fruto del trabajo de generaciones de gestores culturales que han tejido comunidad desde el arte.

En el Parque Ciudad Montes, la fiesta continuará con agrupaciones de diferentes géneros musicales, muestras de danza y un espectáculo de circo. Además, se llevará a cabo una feria de emprendimiento, un espacio vital para que pequeños productores, artistas y colectivos locales den a conocer sus propuestas y fortalezcan sus procesos económicos y culturales.

Otro de los atractivos será la intervención de artistas grafiteros, quienes, bajo la temática del Carnaval, plasmarán su arte en murales que quedarán como legado visual de esta edición. Estas intervenciones urbanas son testimonio de cómo el Carnaval deja huellas permanentes en el territorio, transformando el espacio público en un lienzo colectivo.

El desfile, las presentaciones artísticas y los emprendimientos contarán con la participación de personas con discapacidad, además de un taller de formación para la inclusión integral para fortalecer la empatía y la solidaridad comunitaria. Gracias al apoyo y liderazgo de la Fundación Marte, el Carnaval de Puente Aranda no solo celebra la diversidad cultural, sino también la diversidad y la inclusión, resaltando que cada habitante de la localidad tiene un lugar y un rol dentro de la fiesta.

Barrios Vivos es una estrategia innovadora de gestión cultural en los territorios liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que, a través de laboratorios de cocreación con las comunidades, busca potenciar y diversificar la vida cultural, social y deportiva de los barrios; hacer procesos de transformación cultural situada para aportar soluciones a problemáticas sociales, tejer confianza entre vecinos y aumentar el orgullo de vivir en Bogotá.