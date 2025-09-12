Cerca de 700 hogares Emberá recibirán primera entrega de Transferencias Monetarias

Foto: Secretaría de Integración Social

A través de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), el Distrito inició la entrega de cinco transferencias monetarias a cerca de 700 hogares con personas beneficiarias Emberá. Estos apoyos, condicionados a su permanencia en los territorios de origen, están dirigidos a quienes estuvieron asentados en Bogot en los espacios transitorios de La Rioja, La Florida y en la vía de hecho del Parque Nacional, y que el 8 de septiembre iniciaron el retorno a sus comunidades.

En consecuencia, se destinan aproximadamente 1.800 millones de pesos para los dos primeros ciclos, que se dispersan esta semana; los ciclos 3 y 4 están previstos entre enero y mayo de 2026.

Es importante tener en cuenta que, este proceso se desarrolla en el marco de un convenio tripartito entre las secretarías de Integración Social, Hacienda y el Banco Agrario.

Dispersión de recursos y mecanismos de pago

La dispersión de los recursos será gestionada por la Secretaría Distrital de Hacienda y estará focalizada en los hogares oficialmente remitidos por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Los pagos se realizarán en la oficina del Banco Agrario de Pueblo Rico, Risaralda, asegurando que los hogares Emberá puedan acceder a las transferencias en el marco de su retorno.

Dirección: Carrera 4 #6-07

Horario de atención: martes a sábado, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Los horarios pueden variar en días festivos.