ATENCIÓN: Trump decidido a «derrocar» a Maduro; sopesa realizar ataques militares contra objetivos clave en territorio venezolano: CNN

–El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría sopesando realizar ataques militares contra objetivos dentro del territorio venezolano, como parte de una estrategia destinada a «potencialmente derrocar» al presidente venezolano, Nicolás Maduro, reporta CNN, que cita fuentes familiarizadas con los planes del Gobierno de EE.UU.

Según esos informantes, el hundimiento de una pequeña embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas en «aguas internacionales» al sur del mar Caribe anunciada por Trump el pasado martes, marcó un punto de inflexión en la estrategia de Washington para combatir a los cárteles, muchos de los cuales fueron designados como «organizaciones terroristas».

En este contexto, la Casa Blanca pretendería arreciar sus operaciones militares y apuntalar la salida de Maduro por la fuerza, aunque el propio mandatario estadounidense negó este viernes que su administración estuviera trabajando para conseguir un «cambio de régimen» en el país suramericano.

«No estamos hablando de ello», dijo al ser preguntado directamente por la prensa sobre el tema. En su lugar, afirmó que Venezuela tuvo «unas elecciones muy extrañas», por decirlo de «una manera amable». Del mismo modo, insistió en su acusación de que Caracas inunda a EE.UU. de drogas , pese a que los informes oficiales de la ONU y otras entidades contradicen esa aseveración.

¿Ataques a la vista?

De otra parte, el pasado 28 de agosto, la portavoz presidencial estadounidense, Karoline Leavitt, no descartó que su país lanzara un ataque militar contra territorio venezolano.

«No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni temas al respecto. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y los esfuerzos de esta Administración contra las drogas», dijo entonces.

Por su lado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantó la posibilidad de que embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos fueran atacadas por fuerzas estadounidenses con el objetivo de destruirlas, como aparentemente ocurrió el pasado martes. Justificó este proceder –contrario al derecho internacional– asegurando que las interceptaciones son insuficientes para frenar la actividad de los cárteles.

Este viernes, Trump amenazó con derribar aeronaves de guerra venezolanas, si ponían a EE.UU. «en una posición peligrosa», luego de que el Pentágono denunciara que que dos aviones militares de Venezuela habían sobrevolado «cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales».

Esta misma jornada, Maduro instó a Washington a dejar de buscar «un cambio de régimen violento» en su país, pretendidamente justificado en el combate al trasiego internacional de drogas.

«Le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo desde Caracas la bella, desde Venezuela la pacífica: ‘El intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error'», declaró en una jornada de activación de las milicias.

En esa línea, insistió en que «el Gobierno de EE.UU. debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz y a la independencia».

Adicionalmente, calificó de «cuentos falsos» los señalamientos por narcotráfico de la Administración Trump, reiteró lo expresado en los reportes especializados e incluso se ofreció a enviarle las cifras correctas a su homólogo.

«Yo se las voy a mandar al presidente Trump. Lo he dicho muchas veces: yo a él lo respeto. Diferencias hemos tenido y tenemos. Ahora, ninguna de las diferencias que hemos tenido y tenemos puede llevar a un conflicto militar de alto impacto, violencia a Suramérica y Nuestramérica […], no tiene justificación», completó.

En agosto pasado, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un «cartel de narcotráfico».

Esto ha sido denunciado por Caracas como maniobras orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.

Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía del país suramericano. Hasta el momento, se han inscrito 8,2 millones de personas.

Pese al aumento de las fricciones, Maduro mantiene los canales «maltrechos» de comunicación con Washington y se mostró abierto al diálogo con Trump, siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio. (Información RT).