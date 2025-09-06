Colombia, uno de los países de Latinoamérica que hace «feliz al bolsillo» de los extranjeros
–(Foto- Bogotá ACS). Un informe que evalúa las condiciones de vida de más de 10.000 personas en 174 naciones, mostró que Latinoamérica ofrece ventajas financieras significativas frente a otros lugares del Planeta y Colombia es clasificado primero en el ranking de los países mejor valorados en la región y segundo a nivel global, en materia del manejo de sus finanzas personales por parte de los expatriados, según la encuesta anual de la red global InterNations. En la categorización de las naciones de América Latina, a Colombia le siguen Panamá, México y Brasil. Y en el global, está después de Vietnam.
El informe, que evalúa las condiciones de vida de más de 10.000 personas en 172 naciones, mostró que la región latinoamericana ofrece ventajas financieras significativas frente a otros destinos.
«Los países asiáticos y latinoamericanos son el lugar ideal para mantener feliz al bolsillo. En cambio, en Europa puedes esperar facturas más altas», destaca el estudio.
1 – Vietnam
2 – Colombia
3 – Panama
4 – China
5- Thailand
6 – Indonesia
7 – Philippines
8 – Mexico
9 – Malaysia
10 – Brazil
11 – Spain
12 – Portugal
13 – Kenya
14 – Oman
15 – Saudi Arabia
16 – Cyprus
17 Czechia
18 – Austria
19 – Poland
20 – Hungary
21 – Malta
22 – Belgium
23 – France
24 – UAE
25 – Denmark
26 – Italy
27 – Japan
28 – Germany
29 – Kuwait
30 – Luxembourg
31 – South África
32 – Greece
33 – Switzerland
34 – Netherlands
35 – USA
36 – Sweden
37 – Norway
38 – Australia
39 – Ireland
40 – South Korea
41 – Singapore
42 – Qatar
43 – Türkiye
44 – Finland
45 – United Kingdom
46 – Canadá
Uno de los indicadores más relevantes del reporte es el Índice de Finanzas Personales, en el que los expatriados califican tres factores diferentes en una escala de uno (muy malo) a siete (muy bueno). Estos son: el costo de vida general, la satisfacción con su situación financiera y si el ingreso familiar disponible del encuestado es suficiente para llevar una vida cómoda.
En Colombia, que tuvo el segundo puesto detrás de Vietnam, el 92 % consideró que sus ingresos son suficientes o más que suficientes. De hecho, el costo de vida no es un problema para ninguno de los expatriados que respondió la encuesta en ese país.
Entretanto, en Panamá, que ocupa el tercer lugar en ranking, el 87 % aseguró que cuenta con ingresos cómodos y el 78 % se declaró satisfecho con su situación financiera.
México, en el puesto número ocho, fue valorado porque es un país asequible y a los expatriados les resulta fácil acostumbrarse a la cultura y hacer amigos locales. La calidad de vida está evaluada como promedio, en parte, por problemas en seguridad laboral y largas jornadas de trabajo.
A nivel global, Vietnam lideró la clasificación por quinto año consecutivo, consolidándose como el país más económico para mudarse. Allí, el 89 % de los consultados expresó que está satisfecho con el coste de vida en general.
El informe dejó en evidencia un retroceso en Brasil, ahora en décimo lugar. El país suramericano bajó ocho posiciones en el ranking, con respecto al año pasado, porque solo 37 % de los expatriados avaló el mercado local.
Por otro lado, la percepción de remuneración justa en Brasil se desplomó del 76 % en 2024 al 55 % en 2025.
El contraste, el estudio refleja cómo, mientras algunos países de Latinoamérica ganan atractivo por el costo de vida, persisten desafíos estructurales que condicionan la experiencia de quienes buscan establecerse en la región.
Mientras Colombia y Panamá destacan por la satisfacción financiera de los expatriados, México enfrenta críticas por sus condiciones laborales y Brasil sufrió un marcado declive en la percepción de su mercado de trabajo. (Información RT).