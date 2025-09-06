Colombia, uno de los países de Latinoamérica que hace «feliz al bolsillo» de los extranjeros

–(Foto- Bogotá ACS). Un informe que evalúa las condiciones de vida de más de 10.000 personas en 174 naciones, mostró que Latinoamérica ofrece ventajas financieras significativas frente a otros lugares del Planeta y Colombia es clasificado primero en el ranking de los países mejor valorados en la región y segundo a nivel global, en materia del manejo de sus finanzas personales por parte de los expatriados, según la encuesta anual de la red global InterNations. En la categorización de las naciones de América Latina, a Colombia le siguen Panamá, México y Brasil. Y en el global, está después de Vietnam.

«Los países asiáticos y latinoamericanos son el lugar ideal para mantener feliz al bolsillo. En cambio, en Europa puedes esperar facturas más altas», destaca el estudio.

1 – Vietnam

2 – Colombia

3 – Panama

4 – China

5- Thailand

6 – Indonesia

7 – Philippines

8 – Mexico

9 – Malaysia

10 – Brazil

11 – Spain

12 – Portugal

13 – Kenya

14 – Oman

15 – Saudi Arabia

16 – Cyprus

17 Czechia

18 – Austria

19 – Poland

20 – Hungary

21 – Malta

22 – Belgium

23 – France

24 – UAE

25 – Denmark

26 – Italy

27 – Japan

28 – Germany

29 – Kuwait

30 – Luxembourg

31 – South África

32 – Greece

33 – Switzerland

34 – Netherlands

35 – USA

36 – Sweden

37 – Norway

38 – Australia

39 – Ireland

40 – South Korea

41 – Singapore

42 – Qatar

43 – Türkiye

44 – Finland

45 – United Kingdom

46 – Canadá

Uno de los indicadores más relevantes del reporte es el Índice de Finanzas Personales, en el que los expatriados califican tres factores diferentes en una escala de uno (muy malo) a siete (muy bueno). Estos son: el costo de vida general, la satisfacción con su situación financiera y si el ingreso familiar disponible del encuestado es suficiente para llevar una vida cómoda.

En Colombia, que tuvo el segundo puesto detrás de Vietnam, el 92 % consideró que sus ingresos son suficientes o más que suficientes. De hecho, el costo de vida no es un problema para ninguno de los expatriados que respondió la encuesta en ese país.

Entretanto, en Panamá, que ocupa el tercer lugar en ranking, el 87 % aseguró que cuenta con ingresos cómodos y el 78 % se declaró satisfecho con su situación financiera.

México, en el puesto número ocho, fue valorado porque es un país asequible y a los expatriados les resulta fácil acostumbrarse a la cultura y hacer amigos locales. La calidad de vida está evaluada como promedio, en parte, por problemas en seguridad laboral y largas jornadas de trabajo.

A nivel global, Vietnam lideró la clasificación por quinto año consecutivo, consolidándose como el país más económico para mudarse. Allí, el 89 % de los consultados expresó que está satisfecho con el coste de vida en general.

El informe dejó en evidencia un retroceso en Brasil, ahora en décimo lugar. El país suramericano bajó ocho posiciones en el ranking, con respecto al año pasado, porque solo 37 % de los expatriados avaló el mercado local.

Por otro lado, la percepción de remuneración justa en Brasil se desplomó del 76 % en 2024 al 55 % en 2025.

El contraste, el estudio refleja cómo, mientras algunos países de Latinoamérica ganan atractivo por el costo de vida, persisten desafíos estructurales que condicionan la experiencia de quienes buscan establecerse en la región.

Mientras Colombia y Panamá destacan por la satisfacción financiera de los expatriados, México enfrenta críticas por sus condiciones laborales y Brasil sufrió un marcado declive en la percepción de su mercado de trabajo. (Información RT).