    • Economía Internacional

    Colombia, uno de los países de Latinoamérica que hace «feliz al bolsillo» de los extranjeros

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto- Bogotá ACS). Un informe que evalúa las condiciones de vida de más de 10.000 personas en 174 naciones, mostró que Latinoamérica ofrece ventajas financieras significativas frente a otros lugares del Planeta y Colombia es clasificado primero en el ranking de los países mejor valorados en la región y segundo a nivel global, en materia del manejo de sus finanzas personales por parte de los expatriados, según la encuesta anual de la red global InterNations. En la categorización de las naciones de América Latina, a Colombia le siguen Panamá, México y Brasil. Y en el global, está después de Vietnam.

    El informe, que evalúa las condiciones de vida de más de 10.000 personas en 172 naciones, mostró que la región latinoamericana ofrece ventajas financieras significativas frente a otros destinos.

    «Los países asiáticos y latinoamericanos son el lugar ideal para mantener feliz al bolsillo. En cambio, en Europa puedes esperar facturas más altas», destaca el estudio.

    1 – Vietnam
    2 – Colombia
    3 – Panama
    4 – China
    5- Thailand
    6 – Indonesia
    7 – Philippines
    8 – Mexico
    9 – Malaysia
    10 – Brazil
    11 – Spain
    12 – Portugal
    13 – Kenya
    14 – Oman
    15 – Saudi Arabia
    16 – Cyprus
    17 Czechia
    18 – Austria
    19 – Poland
    20 – Hungary
    21 – Malta
    22 – Belgium
    23 – France
    24 – UAE
    25 – Denmark
    26 – Italy
    27 – Japan
    28 – Germany
    29 – Kuwait
    30 – Luxembourg
    31 – South África
    32 – Greece
    33 – Switzerland
    34 – Netherlands
    35 – USA
    36 – Sweden
    37 – Norway
    38 – Australia
    39 – Ireland
    40 – South Korea
    41 – Singapore
    42 – Qatar
    43 – Türkiye
    44 – Finland
    45 – United Kingdom
    46 – Canadá

    Uno de los indicadores más relevantes del reporte es el Índice de Finanzas Personales, en el que los expatriados califican tres factores diferentes en una escala de uno (muy malo) a siete (muy bueno). Estos son: el costo de vida general, la satisfacción con su situación financiera y si el ingreso familiar disponible del encuestado es suficiente para llevar una vida cómoda.

    En Colombia, que tuvo el segundo puesto detrás de Vietnam, el 92 % consideró que sus ingresos son suficientes o más que suficientes. De hecho, el costo de vida no es un problema para ninguno de los expatriados que respondió la encuesta en ese país.

    Entretanto, en Panamá, que ocupa el tercer lugar en ranking, el 87 % aseguró que cuenta con ingresos cómodos y el 78 % se declaró satisfecho con su situación financiera.

    México, en el puesto número ocho, fue valorado porque es un país asequible y a los expatriados les resulta fácil acostumbrarse a la cultura y hacer amigos locales. La calidad de vida está evaluada como promedio, en parte, por problemas en seguridad laboral y largas jornadas de trabajo.

    A nivel global, Vietnam lideró la clasificación por quinto año consecutivo, consolidándose como el país más económico para mudarse. Allí, el 89 % de los consultados expresó que está satisfecho con el coste de vida en general.

    El informe dejó en evidencia un retroceso en Brasil, ahora en décimo lugar. El país suramericano bajó ocho posiciones en el ranking, con respecto al año pasado, porque solo 37 % de los expatriados avaló el mercado local.

    Por otro lado, la percepción de remuneración justa en Brasil se desplomó del 76 % en 2024 al 55 % en 2025.

    El contraste, el estudio refleja cómo, mientras algunos países de Latinoamérica ganan atractivo por el costo de vida, persisten desafíos estructurales que condicionan la experiencia de quienes buscan establecerse en la región.

    Mientras Colombia y Panamá destacan por la satisfacción financiera de los expatriados, México enfrenta críticas por sus condiciones laborales y Brasil sufrió un marcado declive en la percepción de su mercado de trabajo. (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte