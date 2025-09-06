Cortes de luz este domingo 7 de septiembre de 2025 en Bogotá y Soacha
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este domingo 7 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y el municipio de Soacha, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Lago Gaitán. De la carrera 18 a carrera 20 entre la calle 79 a calle 81 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Municipio de Soacha Cundinamarca
Soacha Rural. Vereda Alto De La Cruz
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.