Cortes de luz este domingo 7 de septiembre de 2025 en Bogotá y Soacha

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este domingo 7 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Lago Gaitán. De la carrera 18 a carrera 20 entre la calle 79 a calle 81 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipio de Soacha Cundinamarca

Soacha Rural. Vereda Alto De La Cruz

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.