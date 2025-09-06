    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 6 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 6 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2959 – La 5ta 0 – Tarde 7295 – La 5ta 5

    Culona
    Día 8903 – Noche

    Astro Sol
    7644 – Signo Libra

    Paisita
    Día 2861 – La 5ta 1 – Noche 9738

    Chontico
    Día 8480 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1074 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 2052 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 939 – Noche

    Play Four
    Día 5986 – Noche

    Samán
    Día 3368

    Caribeña
    Día 9008 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 3316 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 6793 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5465 – La 5ta 0 – Tarde 9919 – La 5ta 1

