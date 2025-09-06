Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 6 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 6 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2959 – La 5ta 0 – Tarde 7295 – La 5ta 5
Culona
Día 8903 – Noche
Astro Sol
7644 – Signo Libra
Paisita
Día 2861 – La 5ta 1 – Noche 9738
Chontico
Día 8480 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 1074 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 2052 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 939 – Noche
Play Four
Día 5986 – Noche
Samán
Día 3368
Caribeña
Día 9008 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 3316 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 6793 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 5465 – La 5ta 0 – Tarde 9919 – La 5ta 1