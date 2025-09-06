Trump: «Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado una singular imagen con la que amenaza a la ciudad de Chicago con enviar a la Guardia Nacional y se jacta del cambio del nombre del Pentágono por «Departamento de Guerra».

«Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana…», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social. «Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA», concluyó, junto a una fotografía suya generada por inteligencia artificial con el título ‘Chipocalypse Now’, una clara parodia a la emblemática película ‘Apocalypse Now’.

Fue una amenaza directa del presidente Donald Trump sobre una intervención militar en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a través de su «Departamento de Guerra».

La medida busca replicar la operación ya realizada en Washington, la capital estadounidense, donde el gobierno federal envió tropas de la Guardia Nacional y aumentó el número de agentes federales para realizar detenciones con miras a deportación, pese a las protestas de las autoridades locales.

«Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA», fue el mensaje que publicó Trump este sábado en su cuenta de Truth Social y que ilustró con una imagen suya.

El gobernador demócrata de Illinois, estado donde se encuentra Chicago, expresó su indignación por la publicación de Trump. Al respecto escribió en X: «El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal», señaló el gobernador J.B. Pritzker. «Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador», añadió.

Los despliegues de tropas y agentes federales de Trump, que comenzaron en junio en Los Ángeles y continuaron en Washington, han provocado impugnaciones legales y protestas, y sus críticos los han calificado de demostración de fuerza autoritaria. Mientras, el jefe de Estado republicano ha amenazado con operaciones similares en Baltimore y Nueva Orleans, ciudades también gobernadas por demócratas.

Departamento de Guerra

El viernes, el mandatario republicano firmó una orden que cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra para, afirmó, enviar «un mensaje de victoria» al mundo.

«Decidimos volvernos ‘woke’ y cambiamos el nombre a Departamento de Defensa. Así que vamos a regresar al Departamento de Guerra. Creo que es un nombre mucho más apropiado, especialmente a la luz de la situación actual en el mundo», afirmó, al anunciar la medida.

Trump añadió que este paso «envía un mensaje de fuerza y de victoria mucho más fuerte de lo que cualquiera podría realmente comprender».

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presente en la firma de la orden en el Despacho Oval, indicó:

«Máxima letalidad, no tibia legalidad. Efecto violento, no corrección política. Vamos a formar guerreros, no solo defensores. Este Departamento de Guerra, señor presidente, al igual que Estados Unidos, ha vuelto».

De acuerdo con The New York Times, la medida se esperaba hace algún tiempo y hace parte de la promesa de Trump de alinear la misión de las Fuerzas Armadas con su objetivo de proyectar una imagen más agresiva. El diario subraya que el término ‘Departamento de Guerra’ fue utilizado por EE.UU. para referirse a su agencia militar por más de 150 años, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. «Ese era el nombre cuando ganamos la Primera Guerra Mundial. Ganamos la Segunda Guerra Mundial. Lo ganamos todo. Y a mí me parece mucho más apropiado», aseguró el mandatario. (Información DW y RT).