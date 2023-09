Catástrofe en Libia por tormenta Daniel: Cifra de muertos podría llegar a 20 mil; «el mar arroja decenas de cadáveres»

–Las autoridades de Libia han hecho un llamado a la comunidad internacional para que envíe más bolsas mortuorias ante el peligro de epidemia, como consecuencia de alto número de víctimas mortales que están dejando las inundaciones causadas por la tormenta Daniel. Creen que el número de muertos, solo en Berna, una de las ciudades más afectadas, podría llegar a ser de entre 18.000 y 20.000.

BREAKING: Death toll in deadly flooding of Derna city of Libya could reach 20,000: Mayor

pic.twitter.com/mDikoB84kr

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 13, 2023