Cargos a Fabio Parra, exgerente de Indeportes de Boyacá, por presuntas irregularidades en contrato de mejoramiento de piscina de la Villa Olímpica

–La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgerente del Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, Indeportes, Fabio Enrique Parra Pinto (2019 – 2021), por presuntas irregularidades contractuales en un proceso de interventoría para el mejoramiento de la piscina de la Villa Olímpica, las cuales impidieron la pluralidad de postulaciones y la justa competencia.

La entidad también realizó el reproche disciplinario a quienes en su momento fungían como director técnico de Fomento y Desarrollo Deportivo, José Daniel Wetter Rodríguez; el director Administrativo y Financiero, Edmundo Flórez Peñaranda, y la asesora jurídica, Nelly Andrea Medina Casas.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá encontró que, al parecer, en el proceso contractual se establecieron requisitos habilitantes restrictivos de participación, relacionados con la experiencia general y específica, exigida a los posibles proponentes.

El Ministerio Público señaló que con su posible actuación los cuatro disciplinables habrían quebrantado los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad, por lo que de manera provisional calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.