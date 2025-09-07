Condenan a alias Richard, excabecilla del Eln, a 27 años de cárcel a por desaparición de campesino en Nariño

–Un juzgado penal especializado de Pasto (Nariño) condenó a 27 años y 6 meses de prisión por el delito de desaparición forzada a Jairo Parmenio Martínez Escobar, alias Richard o Moisés, excabecilla del de la compañía José Luis Cabrera Rúales del Eln.

La víctima fue Armando Javier Quenorán, un campesino de la vereda El Edén de Santacruz de Guachavés (Nariño), dedicado a la cría de ganado, quien fue señalado por una estructura del autodenominado frente comuneros del sur del Eln de ser informante de la fuerza pública. Con este argumento hombres armados lo interceptaron muy cerca de su finca y se lo llevaron en contra de su voluntad, en junio de 2010.

Cuatro meses después, el cuerpo de la víctima fue ubicado y exhumado en una zona boscosa ubicada en otra vereda.

Las actividades investigativas desplegadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitieron identificar a Jairo Parmenio Escobar Martínez, alias Richard o Moisés, entonces cabecilla de la compañía José Luis Cabrera Rúales del Eln, como uno de los involucrados en la desaparición.

En octubre de 2017, este sujeto fue declarado persona ausente y comenzó el proceso penal en su contra.

El fallo ordena la captura de Escobar Martínez para hacer efectiva la pena en establecimiento carcelario.

Adicionalmente, impone una multa equivalente a 1.699 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 184 meses.