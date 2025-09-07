Cortes de luz este lunes 8 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha, Chía y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 8 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Lago Gaitán. Carrera 18 a carrera 20 De la calle 79 a calle 81 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Chicó Norte III Sector. De la calle 94 a calle 96 entre carrera 16 a carrera 18 – Desde las 8:00 hasta las 17:00.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Baquero. De la calle calle 62 a calle 64 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 7:45 hasta las 17:00

Barrio Muequeta. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 20 a carrera 22 – Desde las 7:45 hasta las 17:00.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Bellavista Lucero Alto. De la calle 68 Sur a calle 71 sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:00 hasta las 17:30.

Localidad de Engativá

Barrio Normandía. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 51 a calle 53 – Desde las 8:00 hasta las 17:00.

Barrio Los Cerezos. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 89 a calle 91 – Desde las 8:00 hasta las 17:00.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Alquería. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 37 sur a calle 39 sur – Desde las 8:30 hasta las 17:30.

Localidad De Rafael Uribe Uribe

Barrio Diana Turbay Arrayanes. De la calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 0 este a carrera 2 este – Desde las 8:15 hasta las 17:30.

Localidad de Suba

Barrio Mirandela. De la calle 182 a calle 184 entre carrera 75 a carrera 77 – Desde las 8:00 hasta las 17:00.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 56 a calle 58 entre carrera 36 a carrera 38 – Desde las 8:00 hasta las 12:30.

Localidad de Usaquén

Barrio La Estrellita. De la calle 182 a calle 184 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 8:00 hasta las 17:00.

Barrio Santa Ana. De la calle 108 a calle 110 entre carrera 0 este a carrera 3 este – Desde las 8:30 hasta las 18:00.

Municipios de Cundinamarca

Soacha

Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista. Comuna 4. De la carrera 45 este a carrera 52 este entre calle 37 a calle 41 – Desde las 6:00 hasta las 17:45.

Chía

Municipio de Chía. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:15 hasta las 16:00.

Tocancipá

Municipio De Tocancipá. Vereda Verganzo – Desde las 9:00 hasta las 17:00.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.