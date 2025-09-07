Resultados de las loterías y chances de este domingo 7 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 7 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 5312 – Noche
Paisita
Día 6972 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 5711 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 8830 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 698 – Noche
Play Four
Día 5184 – Noche
Caribeña
Día 4990 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 0503 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 0490 – La 5ta 4 – Tarde 8415 – La 5ta 1