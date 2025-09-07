    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 7 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 7 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 5312 – Noche

    Paisita
    Día 6972 – La 5ta 1 – Noche

    Chontico
    Día 5711 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 8830 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 698 – Noche

    Play Four
    Día 5184 – Noche

    Caribeña
    Día 4990 – La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 0503 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0490 – La 5ta 4 – Tarde 8415 – La 5ta 1

    Ariel Cabrera
