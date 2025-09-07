Exministro y exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes anuncia demanda contra Petro por injuria y calumnia

–Como infame calificó el exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, la forma como el presidente Gustavo Petro «politiza» el genocidio en Gaza, tras cuestionarlo por haberle puesto cortapisas al decreto que expidió el mandatario prohibiendo las exportaciones de carbón a Israel.

«Presidente, es infame la forma en que politiza usted el genocidio en Gaza solo por estar en desacuerdo con mi candidatura presidencial, y pone mi vida y la de mi familia en riesgo con sus palabras», afirma Reyes, quien anuncia que radicara una denuncia «por injuria y calumnia» en la Comisión de Acusaciones contra el jefe del Estado.

Las precisiones las hizo el exdirector de la DIAN, luego que el presidente Petro trinara sobre el gatopardismo, la filosofía de quienes piensan que es preciso que algo cambie para que todo siga igual.

«El gatopardismo es así» escribió en su cuenta en X el primer mandatario para recordar que la orden que dio en Consejo de ministros, «gatopardo la volvió inicua en la DIAN», en referencia a Reyes. y añadió: «Ahora si funciona. Lástima que más carbón haya salido después de mi orden verbal de prohibición, le agregaste la frases de la traición, «excepto las que produzcan antes de la concesiones firmadas en el 2000″ hacer trampa para que continúe el genocidio».

.»Una barbaridad ética verdadera», complementó el jefe del estado y puntualizó: «Espero que haya cumplido la orden de no dejar entrar al pitufo a la Dian, estoy investigando».

Luis Carlos Reyes aclaró que «la exportación de carbón se mantuvo por orden expresa de Petro, «en contra de nuestras recomendaciones. Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4 pm no va a asumir sus propias responsabilidades».

Luego escribió: «El mayor riesgo que enfrenta el movimiento social colombiano es el gatopardismo – la doctrina de los políticos tradicionales según la cual “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Hay que decir “no” al cambio falso y “sí” a la transformación verdadera».

Reyes también anotó: «Algo que no debería ser controversial es que la lealtad a la Constitución y las leyes siempre tiene que estar por encima de la lealtad a los líderes políticos».

De otro lado, el exministro Reyes respondió a un largo pronunciamiento que hizo en X Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio en defensa del jefe del Estado.

«No deja de ser sorprendente la manera en que la fascinación por el poder lleva a algunos a defender lo indefendible», puntualizó Reyes.

Esto es lo que escribió Rusinque:

«No deja de ser sorprenderte la manera en la que la fascinación por el poder despierta las más recónditas pasiones y deja ver desnudas las más voraces ambiciones. Quienes hasta hace poco se decían defensores de un proyecto de transformación del país, de impolutos guardianes del interés general, una vez fueron separados de sus cargos no dudaron en tomar distancia solapada del gobierno que les abrió las puertas de un universo que de otra forma siempre les hubiera estado proscrito.

Y nadie sensato se opondría al juicio crítico, a la oposición razonable, a la defensa de la decencia, si no fuera porque quienes posan de honorables señores e intachables señoras, no buscan moralizar la política sino más bien politizar falsas morales. Como lo sabe cualquier jurista medianamente competente, las recomendaciones no son coacciones y menos aún delitos.

También la sana lógica enseña que nadie escoge a sus enemigos como aliados y que entre los grupos políticos afines la composición colectiva de equipos de gobierno no es clientelismo: es la más elemental forma de materializar la alternancia de poder. Ello, siempre y cuando las personas sean idóneas y las necesidades de las instituciones justifiquen sus servicios.

Por eso, lo de algunos que posan hoy de moralizadores de la política y sus practicas no lo hacen solo solo ignorancia, menos ingenuidad. Es oportunismo y cinismo. Su cálculo viene del interés de presentarse como desinteresados luchadores contra la corrupción. Buscando pescar en río revuelto para ganar adeptos en las toldas que desde siempre han estado contra este gobierno. Corrupción que de ser cierta los habría hecho apartarse por dignidad inmediatamente de sus cargos y no esperar a ser removidos de los mismos. Lo triste es que esa corrupción pareciera más imaginaria. Pero más lamentable es que no tengan otra carta de presentación, porque su paso por este gobierno es, en el mejor de los casos, lamentablemente, digno de olvido.

Que bueno que el tiempo pone todo en su lugar y que hoy vamos sabiendo quiénes son los verdaderos amigos y los enemigos del cambio que se busca en Colombia. Para verdades, el tiempo. Fin de la nota de Cielo Rusinque.

De otro lado, Luis Carlos Reyes respondió a Jefferson Cáceres, quien le preguntó en X: Si fuera presidente, ¿restauraría relaciones con Israel? ¿Por qué calla ante el genocidio en Palestina y permitió exportar carbón?.

Al respecto, esto dijo Reyes:

1. No, no restauraría relaciones con el gobierno genocida de @netanyahu.

2. La política de exportación de carbón a Israel fue definida por @petrogustavo.

3. He condenado el genocidio en Gaza hasta el punto de que esto fue controversia pública con el embajador de Israel.