–El presidente de EE.UU., Donald Trump, tampoco absolvió este domingo otro interrogante de un periodista en Washington sobre Venezuela. La pregunta fue directa: ¿Considera la posibilidad de lanzar un ataque contra los cárteles dentro de Venezuela?. El mandatario se limitó a expresar: «Pronto lo sabrán», por supuesto, sin brindar detalles sobre la cuestión.

???? Periodista: ¿Considera la posibilidad de lanzar un ataque contra los cárteles dentro de Venezuela? Trump: Lo sabrán pronto. pic.twitter.com/cRhgkgv2AX — RT en Español (@ActualidadRT) September 7, 2025

De hecho, según la CNN, el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría sopesando realizar ataques militares contra objetivos dentro del territorio venezolano, como parte de una estrategia destinada a «potencialmente derrocar» al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La revelación la hizo el pasado viernes el influyente informativo estadounidense citando fuentes familiarizadas con los planes del Gobierno de EE.UU.

Según esos informantes, el hundimiento de una pequeña embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas en «aguas internacionales» al sur del mar Caribe anunciada por Trump el pasado martes, marcó un punto de inflexión en la estrategia de Washington para combatir a los cárteles, muchos de los cuales fueron designados como «organizaciones terroristas».

En este contexto, la Casa Blanca pretendería arreciar sus operaciones militares y apuntalar la salida de Maduro por la fuerza, aunque el propio mandatario estadounidense negó el viernes que su administración estuviera trabajando para conseguir un «cambio de régimen» en el país suramericano.

«No estamos hablando de ello», dijo al ser preguntado directamente por la prensa sobre el tema. En su lugar, afirmó que Venezuela tuvo «unas elecciones muy extrañas», por decirlo de «una manera amable». Del mismo modo, insistió en su acusación de que Venezuela inunda a EE.UU. de drogas , pese a que los informes oficiales de la ONU y otras entidades contradicen esa aseveración.

Sin embargo, el pasado 28 de agosto, la portavoz presidencial estadounidense, Karoline Leavitt, no descartó que su país lance un ataque militar contra territorio venezolano.

«No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni temas al respecto. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y los esfuerzos de esta Administración contra las drogas», dijo entonces.

Las tensiones entre Washington y Caracas se agravaron luego de que medios internacionales anunciaran en agosto un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».

Esto ha sido denunciado por el régimen de Nicolas Maduro como maniobras orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de sus recursos naturales. Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía. Hasta el momento, se han inscrito 8,2 millones de personas.

Maduro declaró que las acusaciones de narcotráfico contra su país son una mentira «tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva». En ese contexto, indicó que «Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico» y subrayó, al citar los datos de la ONU, que la cocaína se produce toda en Colombia, que «tiene más de 400.000 hectáreas de hojas de coca».

Pese al aumento de las fricciones, Maduro se mostró abierto al diálogo con Trump siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio. (Información RT).