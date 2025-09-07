Hallan muertos o en esclavitud sexual a niños migrantes desaparecidos bajo la Administración Biden

–Algunos menores migrantes que llegaron al territorio estadounidense sin acompañantes y fueron perdidos por las autoridades durante la Administración Joe Biden fueron hallados muertos o en condiciones de esclavitud sexual, informa Fox News.

En marzo, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe en el que destacó que «el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) no puede supervisar eficazmente la ubicación y el estatus de todos los menores extranjeros no acompañados».

De acuerdo con sus datos, para enero de 2025 unos 233.000 niños fueron perdidos debido a la falta de control apropiado.

Fox News señala que 22.638 niños no acompañados ya han sido localizados durante el mandato de Trump y más de 400 patrocinadores han sido detenidos. 27 menores fallecieron como consecuencia de asesinato, suicidio o sobredosis, muestran los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El asesor principal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, John Fabbricatore, declaró que algunos niños encontrados han sido violados, mientras que algunos «fueron tratados como esclavos sexuales». «Ya sabe, donde los niños se encuentran en entornos horribles, entornos en los que no deberían estar, donde el patrocinador es un traficante de heroína y ese niño acaba muriendo de una sobredosis de heroína», dijo.

«Es importante que encontremos estos casos en los que los niños son utilizados para el trabajo y el tráfico sexual», subrayó Fabbricatore. (Información RT).