    • Bogotá

    A partir de este 8 de septiembre, cierre de un carril en la Autopista Sur entre carrera 76 y av. Bosa

    Giovanni Alarcón M. Publicado el
    Foto IDU

    Con el fin de continuar con la construcción y empalme de tubería de gas de alta presión (VANTI), en el marco del contrato IDU-1013-2022, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril, en la Autopista Sur entre carrera 76 y 64 metros al Oriente, en sentido Occidente – Oriente (Soacha – Bogotá) (Mapa 1).

    Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán a partir del 8 de septiembre de 2025 y finalizarán aproximadamente en cuatro meses, con horario de cierre las 24 horas del día.

    Mapa 1.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de vehículos particulares y transporte público

    Los usuarios que transitan por la Autopista Sur, en sentido Occidente – Oriente (Soacha – Bogotá) continuarán transitando por los tres carriles que quedarán habilitados sobre el corredor (Mapa 2).

    Mapa 2. Tránsito de vehículos particulares y transporte público.

    Tránsito peatonal y de ciclistas

    • Para el tránsito de peatones que utilizan el andén del costado Sur, se garantizará su continuidad en este andén.
    • La ciclorruta se garantiza en el andén del costado Sur, por lo que, los ciclistas podrán realizar su recorrido habitual.

    Recomendaciones

    • Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales, así mismo realizar los cruces en las esquinas, pasos regulados con semáforos y sitios destinados para tal fin.
    • Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
    • Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
    • Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.
    • Se recomienda a los usuarios del servicio del SITP realizar el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte