A partir de este 8 de septiembre, cierre de un carril en la Autopista Sur entre carrera 76 y av. Bosa
Con el fin de continuar con la construcción y empalme de tubería de gas de alta presión (VANTI), en el marco del contrato IDU-1013-2022, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril, en la Autopista Sur entre carrera 76 y 64 metros al Oriente, en sentido Occidente – Oriente (Soacha – Bogotá) (Mapa 1).
Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán a partir del 8 de septiembre de 2025 y finalizarán aproximadamente en cuatro meses, con horario de cierre las 24 horas del día.
Mapa 1.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT):
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:
Tránsito de vehículos particulares y transporte público
Los usuarios que transitan por la Autopista Sur, en sentido Occidente – Oriente (Soacha – Bogotá) continuarán transitando por los tres carriles que quedarán habilitados sobre el corredor (Mapa 2).
Mapa 2. Tránsito de vehículos particulares y transporte público.
Tránsito peatonal y de ciclistas
- Para el tránsito de peatones que utilizan el andén del costado Sur, se garantizará su continuidad en este andén.
- La ciclorruta se garantiza en el andén del costado Sur, por lo que, los ciclistas podrán realizar su recorrido habitual.
Recomendaciones
- Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales, así mismo realizar los cruces en las esquinas, pasos regulados con semáforos y sitios destinados para tal fin.
- Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
- Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.
- Se recomienda a los usuarios del servicio del SITP realizar el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.