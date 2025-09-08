¡Ojo! Cierre de un carril en la avenida NQS con calle Octava sur por obras del Metro 

Foto: Metro de Bogotá

En Bogotá avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Es por esto que te informamos que a partir de pasado 6 de septiembre de 2025, se inició la construcción del viaducto en la av. NQS con calle 8 sur.

Ten en cuenta los cambios viales en la zona

• Los trabajos se realizarán sobre la calzada mixta y andén del costado oriental de la av. NQS a la altura de la calle 8 sur.

• Siempre se garantizará el flujo vehicular mixto en sentido sur norte, tanto por la av. NQS como por la carrera 30.

• En las calzadas del sistema TransMilenio se realizarán adecuaciones para garantizar la circulación segura de los vehículos.

• El tránsito mixto continuará con normalidad debido a las adecuaciones que permitirán mantener el flujo vehicular sin desvíos en la zona.

• Se garantizarán senderos peatonales y para biciusuarios en el costado oriental, aledaños a la zona de obra durante las 24 horas del día.

• Identifica la ubicación de los paraderos provisionales del SITP. Para más información consulte la TransMiApp o ingrese a www.transmilenio.gov.co

Recomendaciones

Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales y acatar la señalización dispuesta para ellos, así mismo realizar los cruces en las esquinas y sitios seguros.