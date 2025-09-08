    • Bogotá

    ¡Ojo! Cierre de un carril en la avenida NQS con calle Octava sur por obras del Metro 

    Cierre de un carril en la avenida NQS con calle Octava sur por obras del Metro Foto: Metro de Bogotá

    En Bogotá  avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Es por esto que te informamos que a partir de pasado 6 de septiembre de 2025, se inició la construcción del viaducto en la av. NQS con calle 8 sur.

    Ten en cuenta los cambios viales en la zona

    • Los trabajos se realizarán sobre la calzada mixta y andén del costado oriental de la av. NQS a la altura de la calle 8 sur.

    • Siempre se garantizará el flujo vehicular mixto en sentido sur norte, tanto por la av. NQS como por la carrera 30.

    • En las calzadas del sistema TransMilenio se realizarán adecuaciones para garantizar la circulación segura de los vehículos.

    • El tránsito mixto continuará con normalidad debido a las adecuaciones que permitirán mantener el flujo vehicular sin desvíos en la zona.

    • Se garantizarán senderos peatonales y para biciusuarios en el costado oriental, aledaños a la zona de obra durante las 24 horas del día.

    • Identifica la ubicación de los paraderos provisionales del SITP. Para más información consulte la TransMiApp o ingrese a www.transmilenio.gov.co

    Recomendaciones

    • Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales y acatar la señalización dispuesta para ellos, así mismo realizar los cruces en las esquinas y sitios seguros.

    • Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.

