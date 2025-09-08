Cortes de agua en Bogotá, Soacha, Funza, Mosquera y Madrid del 8 al 12 de septiembre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce los cortes de agua en Bogotá, Soacha, Funza, Mosquera y Madrid, programados durante la semana del lunes 8 al domingo 14 de septiembre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá, Soacha, Funza, Mosquera y Madrid del 8 al 14 de septiembre:

Lunes 8 de septiembre de 2025

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Martes 9 de septiembre de 2025

Localidad de Puente Aranda

Milenta. De la transversal 53 a la avenida Carrera 68, entre avenida Calle 26 sur a la avenida calle 8 sur. Desde las 10 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Municipio de Soacha – Cundinamarca

Múltiples Colmena, El Ciprés, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño. De la calle 6 sur a la calle 13, entre carrera 5A este a la carrera 4. Desde las 10 a. m. 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

Localidad de Suba

Niza Norte. De la transversal 60 a la carrera 72, entre calle 127 a la calle 129. Desde las 10 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates.

Localidad de Usme

Tanque Quindío:Urbanización Bosque de Los Alpes, ;La Nueva Gloria, La Gloria, S.C. Altamira, Altamira Chiquita, Puente Colorado, Altamira 2010, La Grovana, Moralba, Urbanización El Paseíto I y III Sector, Santa Rita Sur Oriental, Los Libertadores, La Arboleda, urbanización Colmena I, Los Pinares, Sierras del Sur Oriente, Los Puentes, urbanización Altos del Virrey, S.C. Arrayanes V, El Oasis del Sur, Los Altos del Zuque, S.C. Moralba, Miraflores, San Jacinto, S.C Tibaque, urbanización Zarelos, La Sierra, Santa Rita Sur Oriental II Etapa, urbanización Nueva Roma Oriental, Dardanelo, urbanización Continental, Villa Anita Sur Oriental, urbanización Prados de Altamira, Panorama (antes Altamira), Quindío II Sector, urbanización La Fortaleza, El Paraíso, urbanización Antioquia, El Paraíso Sur Oriental I Sector, La Nueva Gloria II Sector, Republica de Canadá III, S.C. Los Alpes, Quindío,

El Pinar Republica de Canadá II Sector, urbanización El Paseíto II Sector, Republica de Canadá, El Pinar, Nuevas Malvinas, El Triunfo, S.C. San José Sur Oriental, El Tablón, Los Alpes del Zipa, Nueva España parte alta, Nueva España, Puente Colorado I, S.C. El Pinar, Quindío La Esmeralda, El Oasis del Sur, urbanización Zarelos, urbanización Zarelos, urbanización Nueva Roma Oriental Dardanelos.

T. Juan Rey Bombeo Londres: Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza

Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Doña Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tihuaque, Tihuaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana y Yomasa.

Tanque Quindío Área 1: De la diagonal 33 sur a la calle 48B bis sur, entre carrera 19B este a la carrera 13 bis este.

Área 2: De la diagonal 47 sur a la calle 54 sur, entre transversal 12B este a la carrera 4 Bis este. Desde las 10:00 a .m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Tanque Juan Rey Londres

Área 1: De la calle 66D sur a la calle 68A sur, entre carrera 4A a la carrera 7H.

Área 2: De la calle 68A sur a la diagonal 72 sur, entre Q. Santa Librada a la carrera 9. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Localidad de Usme

El Tuno, Brisas del Llano, El Uval, La Huerta, La Esperanza de Usme, La Orquídea de Usme, El Progreso, El Nuevo Portal y La Reforma. De la calle 89B Sur a la calle 118B Sur, entre transversal 6H este a la carrera 1D. Desde las 0:00 a. m. hasta por 36 horas. Debido a estanquidad.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la transversal 44 a la carrera 33, entre calle 52B a la calle 47. Desde las 10:00 a. m. hasta 24 horas. Debido a empates.

Localidad de San Cristóbal

Vitelma. De la calle 13 sur a la calle 1A, entre transversal 14 este a la carrera 3B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates.

Localidad de Fontibón

Modelia. De la carrera 80C a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25G. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa Salavarrieta y Ciudad Berna. De la avenida calle 1 a la calle 12A sur, entre

avenida carrera 10 a la avenida carrera 14. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Jueves 11 de septiembre de 2025

Localidad de Usme

La Aurora de Usme, El Mochuelo Oriental, El Mochuelo II Urbano, Granada Sur

Usme, Santa Librada y Nuevo San Andrés. De la avenida Boyacá a la avenida Caracas, entre calle 73 sur a la calle 60 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a estanquidad.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida Calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre carrera 37 a la avenida Carrera 50. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Localidad de Bosa

El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, LaCabaña. De la carrera 87C a la carrera 89B, entre calle 55 sur a la calle 57 sur. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

La Libertad, San Antonio y San Martín. De la carrera 87K bis a la carrera 89B, entre calle 57A a la calle 59C sur. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

De la calle 59C sur a la calle 73A sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. De la calle 61A sur a la calle 74B, entre carrera 89B a la carrera 92. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

Libertad, San Antonio y San Martín. De la carrera 87K bis a la carrera 89B, entre

calle 57A a la calle 59C sur. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

De la calle 59C sur a la calle 73A sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. De la calle 61A sur a la calle 74B, entre carrera 89B a la carrera 92. De las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

Localidad de Usme

La Aurora de Usme, El Mochuelo Oriental, El Mochuelo II Urbano, Granada Sur Usme, Santa Librada y Nuevo San Andrés. De la avenida Boyacá a la avenida Caracas, entre calle 73 sur a la calle 60 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a estanquidad.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida calle 8 Sur a la diagonal 16 Sur, entre carrera 37 a la avenida carrera 50. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Localidad de Bosa

El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, LaCabaña, La libertad, De la carrera 87C a la carrera 89B, entre calle 55 sur a la calle 57 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de estaciones.

Localidad de San Cristóbal

El Dorado, El Guavio, El Rocío, Hoya San Cristóbal, La Pena, Los Laches, Parque Nacional Oriental, San Francisco Rural, El Rocío, La Peña, La Peña Rural, Los Laches y Parque Nacional Oriental.

Tanque Consuelo

Área 1: De la calle 12F a la calle 9. Entre carrera 9 este a la carrera 5 este.

Área 2: De la calle 9 hasta la calle 1A bis, entre carrera 9 este hasta la carrera 5 este.

Área 3: De la calle 1A Bis a la calle 3 sur, entre carrera 13 sste a la carrera 6A sste. Desde las 9:00 a. m. hasta por 26 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Tanque San Dionisio

Área 1: De la calle 2A a la calle 1A, entre carrera 13A este a la carrera 9 este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 26 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Municipios de occidente

Funza, Mosquera 1, Mosquera 3, Madrid y Rio Bogotá. Funza, Mosquera 1, Mosquera 3, Madrid y Rio Bogotá. Desde las 09:00 p. m. hasta por 5 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Viernes 12 de septiembre de 2025

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la carrera 123A a la carrera 129, entre calle 17 a la avenida Calle 22. Desde las 07:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates.

Localidad de Kennedy

Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tíntala, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena y Zona Franca. De la calle 7 a la calle 13, entre avenida Boyacá al río Bogotá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento Correctivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: