Procuraduría inspeccionó a ASMET Salud EPS en Popayán por aumento de barreras de acceso y deterioro de sus indicadores financieros

–Después de dos años de su intervención, la Procuraduría General de la Nación llegó a las instalaciones de Asmet Salud EPS en Popayán, Cauca, debido al deterioro de sus indicadores financieros. El organismo de control indicó que la inspección tenía como objetivo recaudar información que permita identificar las causas del aumento de barreras de acceso en la prestación de servicios de salud, que hoy constituyen una vulneración al derecho a la salud de un poco más de 1.580.000 afiliados.

En la visita preventiva, presidida por la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, se solicitaron información y documentos que soporten la gestión técnica, jurídica y financiera de la EPS, que tiene presencia mayoritariamente en los departamentos de Cauca, Caquetá y Nariño.

Asimismo, el organismo de control pidió información específica de los modelos de atención, la suficiencia de la red y la concentración de la contratación y del giro de recursos.

La autoridad disciplinaria constata el aumento en lo corrido de 2025 de las acciones de tutela e incidentes de desacato.

Finalmente, todas las solicitudes del organismo de control será objeto de análisis y contrastada con otras fuentes institucionales relevantes para realizar un diagnóstico integral.