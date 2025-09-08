Defensoría urge identificación de víctimas de la Unión Patriótica, como paso indispensable para acceder a las indemnizaciones

–Un llamado urgente hizo la Defensoría del Pueblo a todas las personas víctimas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a presentarse a la Comisión para la Identificación de las víctimas de la Unión Patriótica, advirtiendo que el plazo máximo para realizar este trámite vence el 18 de septiembre de 2025.

El 30 de enero de 2023, luego de más de tres décadas de espera de familiares y sobrevivientes, la Corte IDH declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio del partido político Unión Patriótica, reconociendo las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil de sus integrantes. Esta sentencia abrió un camino hacia la reparación integral de las víctimas y sus familias, y la constatación de identidad es un paso indispensable para acceder a las indemnizaciones ordenadas por el tribunal internacional.

Las personas que figuran en los listados anexos de la sentencia deben verificar su nombre en la página web oficial www.comisionidentificacionup.co. Una vez confirmado, podrán realizar su solicitud de constatación enviando un correo electrónico a radicacion@comisionidentificacionup.co o de manera presencial en la sede de la Comisión, ubicada en Bogotá en la calle 53 No. 13-27, Piso 1.

Es importante recordar que después del 18 de septiembre de 2025 la Comisión no podrá recibir nuevas solicitudes. Quienes no se presenten antes de esa fecha quedarán excluidas de las indemnizaciones reconocidas en la sentencia, lo que representa una pérdida irreparable en el camino hacia la justicia y la reparación integral.

La constatación de identidad y/o parentesco de las víctimas de la Unión Patriótica no es solo un trámite: constituye una oportunidad histórica para avanzar en la reparación colectiva e individual de quienes sufrieron la violencia política y para honrar la memoria de tantas vidas truncadas, así como de proyectos familiares, sociales y políticos que fueron arrebatados.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de acompañar a las víctimas de la UP en este proceso, e invita a todas las personas reconocidas en la sentencia, y a sus familiares, a no dejar pasar este momento histórico. Hacer parte de la reparación es un derecho, pero también un acto de memoria y dignidad que fortalece la lucha contra la impunidad.