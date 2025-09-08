    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 8 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 8 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6332 – La 5ta 0 – Tarde 7919 – La 5ta 1

    Culona
    Día 4294 – Noche

    Astro Sol
    0991 – Signo Cáncer

    Pijao de Oro
    6975 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 6687 – La 5ta 1 – Noche 6506

    Chontico
    Día 4557 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0513 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 2014 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 881 – Noche

    Play Four
    Día 4921 – Noche

    Samán
    Día 8906

    Caribeña
    Día 5178 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 6831 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 0456 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8755 – La 5ta 0 – Tarde 4552 – La 5ta: 0

