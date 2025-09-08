Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 8 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 8 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6332 – La 5ta 0 – Tarde 7919 – La 5ta 1
Culona
Día 4294 – Noche
Astro Sol
0991 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
6975 – La 5ta 7
Paisita
Día 6687 – La 5ta 1 – Noche 6506
Chontico
Día 4557 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 0513 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 2014 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 881 – Noche
Play Four
Día 4921 – Noche
Samán
Día 8906
Caribeña
Día 5178 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 6831 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 0456 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 8755 – La 5ta 0 – Tarde 4552 – La 5ta: 0