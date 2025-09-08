Hombre detenido por hurto a mascotas y maltrato animal al sur de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá detuvo en flagrancia de un hombre de 66 años por el delito de hurto y maltrato animal en el barrio Gibraltar de la localidad de Ciudad Bolívar.

Según las autoridades, los uniformados adelantaban labores de patrullaje cuando fueron alertados por una mujer que manifestó a las autoridades que su mascota había sido hurtada por un hombre y llevada a una vivienda cercana.

“Los uniformados se dirigieron al inmueble donde, al parecer, habrían llevado a este canino; solicitaron al propietario el ingreso, logrando evidenciar que tenía en su poder a esta mascota. Por lo cual, procedieron a detenerlo y dejarlo a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos que se le atribuyen”, aseguró la teniente coronel Bibiana Valencia, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá.

Asimismo, este procedimiento fue acompañado por la Unidad de Protección Animal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, toda vez que fueron encontradas otras mascotas que al parecer habrían sido hurtados por este mismo hombre.