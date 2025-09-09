232 jóvenes de Bogotá se graduan con la estrategia ‘La U en Tu Colegio’

Foto: Atenea

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA, junto con la Secretaría de Educación del Distrito y la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana – TEINCO, celebraron la ceremonia de graduación de 232 estudiantes de la estrategia ‘La U en Tu Colegio (UTC)’.

Estos jóvenes, en su mayoría provenientes de contextos de vulnerabilidad y riesgo social, recibieron su título como Técnicos Profesionales en Procesos Contables y Tributarios, Mantenimiento en Sistemas Mecatrónicos y Programación de Sistemas de Información, tras haber culminado exitosamente un proceso de formación que articularon en paralelo con sus estudios de educación media, la U llegó directamente al colegio.

“Con la entrega de estos títulos, la estrategia La U en Tu Colegio reafirma su propósito, acercar la educación superior a los jóvenes, reducir brechas de desigualdad, e impulsar trayectorias educativas y laborales satisfactorias, ofreciendo más empleo, más trabajo para los jóvenes de la ciudad”, afirmó el director de Atenea, Victor Saavedra.

La estrategia UTC es un programa de la actual administración, que busca rescatar a jóvenes en riesgo y vulnerabilidad, ofreciéndoles una oportunidad concreta de acceso a la educación superior técnica y profesional. Con el acompañamiento psicosocial, el apoyo económico para transporte y materiales, y la orientación socio ocupacional brindada por Atenea, se garantizó que los estudiantes no sólo permanecieran en el sistema educativo, sino que, además fortalecieran competencias técnicas, socioemocionales y de proyecto de vida.

Gracias a este esfuerzo interinstitucional, estudiantes de localidades como Suba, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Kennedy, provenientes de instituciones como IDIPRON y colegios distritales en zonas de alta vulnerabilidad, lograron culminar con éxito su trayectoria formativa.

La Gerente de Posmedia, Rubith Tuberquia, resaltó: “La proclamación de estos 232 graduandos es una muestra de que cuando el Distrito une esfuerzos, logra rescatar y transformar vidas. Estos jóvenes no sólo vencieron barreras sociales y económicas, sino que hoy se consolidan como referentes de que la educación técnica articulada con la media es una vía real para abrir oportunidades laborales y educativas en Bogotá”.

En esta cohorte, 63 jóvenes se graduaron como Técnicos Profesionales en Mantenimiento de Sistemas Mecatrónicos, 82 en Procesos Contables y Tributarios, y 87 en Programación de Sistemas de Información, programas clave para la productividad, la industria y el sector tecnológico de la ciudad.