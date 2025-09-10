Colombia no prestará su territorio ni sus hombres para una invasión a Venezuela, advierte Petro

–El presidente Gustavo Petro salió este martes al paso de las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y notificó que Colombia no prestará su territorio ni sus hombres para una invasión. Los pronunciamientos los hizo el mandatario colombiano durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI) en Manaos (Brasil), acto que lideró el presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien también rechazo una eventual intervención estadounidense en la región.

“Tenemos que hablar de la posible invasión a Venezuela con la que amenazan. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres. Yo no he reconocido al Gobierno venezolano, por las elecciones, pero eso no significa que no sepamos… pic.twitter.com/8z8kq7c1Nl — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 9, 2025

El mandatario colombiano planteó: “¿cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? Que haya un problema político allá, sí, yo no he reconocido el gobierno venezolano, por las elecciones, y Brasil, nos critican, unos; pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno, como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos y entonces nos van a decir que se resuelve con misiles, como en Palestina».

El presidente Petro reconoció que en Latinoamérica hay distanciamientos ideológicos y “siempre habrá cambios políticos en la América Latina», pero recordó que “es la hora de las revoluciones, pero es la hora de hablar».

Por ello, invitó a buscar “que un cuerpo de países suramericanos, vuelva a plantear el diálogo político en Venezuela, porque el pueblo venezolano, todo, tiene que unirse, porque la amenaza es de invasión, y si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarlo, una cosa es resolver un problema político, otra cosa es acabar con nuestra dignidad y con nuestra soberanía».

Petro recabó sobre el ataque de EE.UU a una «narcolancha» en el Caribe, advirtiendo los riesgos de guardar silencio frente a hechos de violencia en la región. “No se puede defender un gobierno que esté al lado de los genocidas, si no caerán las bombas sobre nosotros. Acaba de caer un misil sobre un barco civil venezolano o de Trinidad, dejando 11 muertos civiles. Eso es un asesinato. Si aceptamos este silencio, las bombas caerán en Bogotá, Manaos, Río de Janeiro y en nuestras ciudades. O nos unimos y levantamos la voz, o veremos morir a nuestros propios niños”, puntualizó.

Aseguró que con Estados Unidos “podemos hablar, lo hemos hecho muchas veces, yo lo digo, oiga, con la ciencia, con la razón, de tú a tú, por eso no estamos con los misiles, destruyendo civiles, así sean delincuentes» y subrayó: “América Latina es la región de la vida, centro vital de la vida en el planeta».

Al respecto, hizo un llamado personal a los mandatarios de Brasil y Ecuador, y a todos los de América del Sur, para volver a «plantear el diálogo político en Venezuela, porque el pueblo venezolano todo tiene que unirse porque la amenaza es de invasión y si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de la región debe apoyarla.

«Una cosa es resolver un problema político, otra cosa es acabar con nuestra dignidad y soberanía luchada por tanta gente en cada país», subrayó.

El Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva también se pronunció al respecto y aseguró que en América del Sur «no necesitamos intervención extranjera ni de amenazas a nuestra soberanía, somos perfectamente capaces de ser protagonistas de nuestras propias soluciones. Las palabras claves son acción integrada y cooperación».

El Presidente de Brasil, @LulaOficial, durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI) en Manaos, mencionó que en América del Sur: "no necesitamos intervención extranjera ni de amenazas a nuestra soberanía, somos perfectamente… pic.twitter.com/KnGqHJFr3k — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 9, 2025

?

?