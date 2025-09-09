    • Bogotá

    Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 9 al 14 de septiembre de 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Conoce las marchas y manifestaciones en Bogotá del 8 al 12 de septiembre de 2025Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 8 al 14 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 8 al 14 de septiembre de 2025

    Lunes 8 de septiembre 2025

    •  8:00 a. m. – Plantón: Toma pacifica de Bogotá
      Ministerio de Educación y Secretaría de Educación
      Convoca: SINTRENAL y CUT

    Martes 9 de septiembre 2025

    •  7:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Día Nacional de los Derechos Humanos “El cambio es con derechos: un llamado a la humanidad”
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Ministerio del Interior
    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Marcha de los Girasoles – Pétalos Caídos
      CAI AURES (Suba)
      Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero y G.A.P.A
    • 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Acompañamiento Huerta Comunitaria Alison – Rescatando Raíces
      Parque de los Hippies
    • 5:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Natalicio Carlos Alberto Pedraza Salcedo
      Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
      Convoca: Familia Pedraza Salcedo, CMPR, Colectivo Épsilon, Biblioteca Carlos Alberto Pedraza y Posmonumenta
    •  7:00 p. m. – Plantón: Velatón 9s FORYver
      Colegio La Chucua (Carrera 72I con 42F Sur)
      Convoca: Colectivo Fory.

    Jueves 11 de septiembre 2025

    •  3:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conversatorio y acción jardín simbólico
      Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
      Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero, CMPR y Posmonumenta

    Viernes 12 de septiembre 2025

    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
      Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)
      Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

    Sábado 13 de septiembre 2025

    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
      Galería Feminista Siempre Vivas   Calle 26 con Carrera 30
      Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas
    •  2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Colectivo 9S y BVP20

    Domingo 14 de septiembre 2025

    •  8:30 a. m. – Marcha: Volvemos a Marchar por nuestros Derechos
      Paradero SITP (Villas de La Capilla, Km 5 vía al Guavio)
      Cancha de Chaparral (Calle 187 con Carrera 4ª)
      Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A con Carrera 52B)
    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
      Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)
      Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas
    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Ruta de la Memoria Sur Oriente
      Calle Décima con Carrera 27 Sur
      Convoca: Azules + allá de la muerte

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte