Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 9 al 14 de septiembre de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 8 al 14 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 8 al 14 de septiembre de 2025

Lunes 8 de septiembre 2025

8:00 a. m. – Plantón: Toma pacifica de Bogotá

Ministerio de Educación y Secretaría de Educación

Convoca: SINTRENAL y CUT

Martes 9 de septiembre 2025

7:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Día Nacional de los Derechos Humanos “El cambio es con derechos: un llamado a la humanidad”

Plaza de Bolívar

Convoca: Ministerio del Interior

Plaza de Bolívar Convoca: Ministerio del Interior 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Marcha de los Girasoles – Pétalos Caídos

CAI AURES (Suba)

Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero y G.A.P.A

CAI AURES (Suba) Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero y G.A.P.A 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Acompañamiento Huerta Comunitaria Alison – Rescatando Raíces

Parque de los Hippies

Parque de los Hippies 5:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Natalicio Carlos Alberto Pedraza Salcedo

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Convoca: Familia Pedraza Salcedo, CMPR, Colectivo Épsilon, Biblioteca Carlos Alberto Pedraza y Posmonumenta

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Convoca: Familia Pedraza Salcedo, CMPR, Colectivo Épsilon, Biblioteca Carlos Alberto Pedraza y Posmonumenta 7:00 p. m. – Plantón: Velatón 9s FORYver

Colegio La Chucua (Carrera 72I con 42F Sur)

Convoca: Colectivo Fory.

Jueves 11 de septiembre 2025

3:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conversatorio y acción jardín simbólico

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero, CMPR y Posmonumenta

Viernes 12 de septiembre 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas

Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)

Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

Sábado 13 de septiembre 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas

Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30

Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30 Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020

Plaza de Bolívar

Convoca: Colectivo 9S y BVP20

Domingo 14 de septiembre 2025

8:30 a. m. – Marcha: Volvemos a Marchar por nuestros Derechos

Paradero SITP (Villas de La Capilla, Km 5 vía al Guavio)

Cancha de Chaparral (Calle 187 con Carrera 4ª)

Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A con Carrera 52B)

Paradero SITP (Villas de La Capilla, Km 5 vía al Guavio) Cancha de Chaparral (Calle 187 con Carrera 4ª) Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A con Carrera 52B) 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas

Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)

Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30) Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Ruta de la Memoria Sur Oriente

Calle Décima con Carrera 27 Sur

Convoca: Azules + allá de la muerte

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá