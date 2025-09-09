Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 9 al 14 de septiembre de 2025
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 8 al 14 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 8 al 14 de septiembre de 2025
Lunes 8 de septiembre 2025
- 8:00 a. m. – Plantón: Toma pacifica de Bogotá
Ministerio de Educación y Secretaría de Educación
Convoca: SINTRENAL y CUT
Martes 9 de septiembre 2025
- 7:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Día Nacional de los Derechos Humanos “El cambio es con derechos: un llamado a la humanidad”
Plaza de Bolívar
Convoca: Ministerio del Interior
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Marcha de los Girasoles – Pétalos Caídos
CAI AURES (Suba)
Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero y G.A.P.A
- 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Acompañamiento Huerta Comunitaria Alison – Rescatando Raíces
Parque de los Hippies
- 5:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Natalicio Carlos Alberto Pedraza Salcedo
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Convoca: Familia Pedraza Salcedo, CMPR, Colectivo Épsilon, Biblioteca Carlos Alberto Pedraza y Posmonumenta
- 7:00 p. m. – Plantón: Velatón 9s FORYver
Colegio La Chucua (Carrera 72I con 42F Sur)
Convoca: Colectivo Fory.
Jueves 11 de septiembre 2025
- 3:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conversatorio y acción jardín simbólico
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero, CMPR y Posmonumenta
Viernes 12 de septiembre 2025
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)
Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas
Sábado 13 de septiembre 2025
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30
Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas
- 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020
Plaza de Bolívar
Convoca: Colectivo 9S y BVP20
Domingo 14 de septiembre 2025
- 8:30 a. m. – Marcha: Volvemos a Marchar por nuestros Derechos
Paradero SITP (Villas de La Capilla, Km 5 vía al Guavio)
Cancha de Chaparral (Calle 187 con Carrera 4ª)
Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A con Carrera 52B)
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)
Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Ruta de la Memoria Sur Oriente
Calle Décima con Carrera 27 Sur
Convoca: Azules + allá de la muerte
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.