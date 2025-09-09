Así avanza la oferta social para los vendedores informales de la Carrera Séptima

Foto: Secretaría de Integración Social

Con el equipo de la Estrategia en Pagadiarios, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) recorre la Carrera 7ª, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26, ofertando su portafolio de servicios a los vendedores informales y artistas que trabajan en la calle.

Durante estas jornadas, que irán hasta el 13 septiembre, se han atendido de manera preliminar a cerca de 243 personas que han sido dirigidas a servicios como comedores comunitarios, cupos en los jardines infantiles, Centros Amar y Abrazar, garantizando así alternativas de cuidado y protección en sus horas extraescolares a las niñas, niños y adolescentes.

“Le agradezco a Integración Social que nos visite en este sector y nos ofrezcan los servicios. Trabajo desde hace varios años aquí en la carrera 7ª como vendedor informal. Algunos días uno no hace ni lo de la comida, pero gracias a Dios asisto al comedor comunitario que queda abajo de la avenida Caracas con calle 22 y por eso no he aguantado hambre”, relató Jesús María López Vargas, vendedor informal de la carrera 7ª.

“Este acompañamiento se realiza desde el pasado 26 de agosto y se está abordando el corredor con equipos intersectoriales en tres frentes que son Catedral Primada de Colombia en la Plaza de Bolívar; edificio de EL TIEMPO y en la carrera 7ª con calle 21. Con la Secretaría Distrital de Planeación se ha apoyado el proceso de prescripción para la encuesta Sisbén. Seguimos trabajamos con la población más vulnerable para atender sus necesidades, ofreciéndoles nuevas oportunidades para fortalecer el acceso a sus derechos y que mejoren su calidad de vida, tenemos equipos de infancia, vejez, adultez y discapacidad”, asegura Lindsay Benítez, coordinadora del equipo de la Estrategia en Pagadiarios.

“Trabajo en la carrera 7ª desde hace 33 años y siempre he dependido de este oficio y veo muy bien que Integración Social llegue y tome los datos y brinde las ayudas por que la verdad, aquí, hay gente que sí las necesita”, indicó Olga Lizcano González, vendedora informal.

Estas jornadas son lideradas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y también participan las Secretarías de Seguridad, IDARTES, Planeación Distrital, Recreación y Deporte, Instituto para la Economía Social y la Alcaldía Local de Santa Fe.

Cifras preliminares

Tipo de servicio y personas atendidas:

Bogotá te acompaña en la vejez: 52

Centro Amar: 12

Centro Crecer: 1

Jardín Infantil: 6

Atención por discapacidad: 20

Comedor Comunitario: 25

Traslado colegio: 4

Portabilidad salud: 1

Habitabilidad en calle: 3

Atención población LGTBI: 1

Atención jóvenes: 5

Creciendo Juntos: 4

Activación ruta menor: 4

Subdirección local: 17

Derivación a Centro Integral de atención al Migrante (CIAM): 6

Implementación pedagógica. 2

Preinscripción a SISBÉN: 33

Cupo en hogar de paso: 8

Respuesta social: 2

Orientaciones a personas mayores: 33

Total: 243 personas derivadas a los servicios.