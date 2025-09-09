Egan Bernal vuelve a saborear la victoria; se llevó la etapa 16 de la Vuelta a España

–(Foto @lavuelta). Egan Bernal volvió por sus fueros en el ciclismo mundial. Después de una larga sequia por el accidente que casi le cuesta la vida en 2022 aquí en su patria, el campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro d’Italia en 2021, se impuso en la fracción 16 del giro español, sumando su tercer triunfo de etapa en una gran Vuelta en su trayectoria profesional.

What a journey this man has been on! A true lesson in never giving up. Today he takes his first Grand Tour stage win since 2021 – earned the hard way at #LaVuelta25 ?? We are so proud and happy for you, @Eganbernal ??? pic.twitter.com/A8pr52uts9 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

El colombiano, de 28 años, del Ineos Grenadiers, fue más rápido que el alavés Mikel Landa (Soudal Quick-Step), y se impuso en la etapa de media montaña por territorio pontevedrés que debía acabar en alto en la cima del Castro de Herville, pero que se recortó 8 kilómetros debido a unas protestas pro palestinas.

En total, 155 corredores tomaron la partida en Poio, dando inicio a una jornada íntegra por territorio pontevedrés con 167,9 kilómetros de recorrido de media montaña con cerca de 3.500 metros de desnivel positivo y cuatro puertos puntuables, de los que finalmente se ascendieron tres.

Egan Bernal se involucró en la fuga inicial con 16 competidores: Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mikel Landa, Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Bob Jungels (Ineos Grenadiers), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Finlay Pickering (Bahrain Victorious), Clément Braz Afonso, Rudy Molard, Brieuc Rolland (Groupama-FDJ), Victor Guernalec, Louis Rouland (Arkéa-B&B Hotels), Kevin Vermaeke (Picnic-PostNL) y Jake Stewart (Israel-Premier Tech).

?? Landa, Bernal, Afonso and Rolland are breaking away! ?? ¡Landa, Bernal, Afonso y Rolland se marchan en la fuga! ? 1?? ???? ?? ????? 1?? ?? @MikelLandaMeana – @soudalquickstep | 10 p.

2?? ?? @Eganbernal – @INEOSGrenadiers | 6 p.

3?? ?? Clément Braz Afonso -… pic.twitter.com/S7d9Pi2NLh — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025

Después de superar juntos el primer puerto del día, el Alto de San Antoñino (3ª categoría, km 82,9), las hostilidades en el grupo empezaron en el exigente Alto da Groba (1ª categoría, km 109,8), donde el grupo ya había logrado una ventaja superior a los 6 minutos sobre un pelotón liderado por Visma-Lease a Bike que empezaba a presagiar que se jugarían la victoria de etapa.

It was a huge fight to get into the breakaway today at #LaVuelta25 but we're happy to report that @BobJungels and, for the second stage in a row, @Eganbernal are up the road. The 17-man move has 4:25 on the bunch as we approach today's climbs. pic.twitter.com/WYhM41Tv8O — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025



En los últimos 3 kilómetros de subida, Mikel Landa (Soudal Quick-Step) se fue adelante con el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), en el Alto de Prado (2ª categoría, km 144,5), un ascenso de 4,3 kilómetros de 8,9% de desnivel, en momentos en que la organización de la carrera anunciaba a través de Radio Vuelta que el final de la etapa se anticipaba a 8 kilómetros de la línea de meta.

Finalmente, Egan Bernal y Mikel Landa disputaron el triunfo de etapa por velocidad. Fue el campeón colombiano el que cruzo primero la raya de sentencia sumando su victoria 22.

A 5’52” de la fuga entró el grupo de favoritos con el líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que mantiene el liderato a la víspera de una nueva llegada en alto en El Morredero.

La etapa 17ª etapa se cumple este miércoles, nuevamente con llegada en alto con 143,2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y una nueva vertiente final del Alto del Morredero.