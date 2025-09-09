Eln pide al gobierno reanudar diálogos de paz: «Hagamos acuerdos, acabemos el conflicto»

–El cabecilla del Eln y ex negociador de las suspendidas conversaciones de paz, alias Pablo Beltrán reapareció en un video pidiendo al gobierno retomar los diálogos de paz. “Hagamos acuerdos, acabemos el conflicto armado, pactemos trasformaciones, metamos la sociedad en esto y el Eln cambia», afirma el sujeto.

Sin embargo, agrega que es un cuento de niños, una fábula, decir que el Eln cambie y las clases dominantes no cambian, y la persecución y exterminio del que piensa diferente no cambia… para que Colombia cambie, cambiamos todos”.

Además precisa: “Nosotros somos de la idea, que, si es posible lograr acuerdos, si es posible la solución política y para nosotros es estratégico que, el conjunto de la sociedad participe en esa construcción de la paz, esta es la solución política”.

El cabecilla pregunta “¿Cual seria la manera de desempantanar donde está hoy el asunto? y se contesta: «…pues que el gobierno este o el que llegue, respete los dos Acuerdos marco que hemos firmado con Santos en 2016 y con Petro en 2023; el de 2023 es una cualificación de el de 2016, entonces el Eln va a respetar esto, va a cumplir esto y le pide al Estado, que lo cumpla. Esta es la salida».

Como sabe, el presidente Gustavo Petro suspendió las conversaciones el 18 de septiembre de 2024 tras el ataque terrorista contra la base militar ubicada en el municipio de Puerto Jordán, Arauca, en el que fueron asesinados dos militares muertos y 26 más quedaron heridos.