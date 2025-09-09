Maduro adelanta otra vez la navidad «para la alegría y felicidad» de los venezolanos

–En medio de otra crisis, Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela. «Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, (…) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela», anunció Maduro, durante su programa semanal por televisión.

«Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas…», insistió.

Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente de Maduro, con claros visos de maniobra política. En 2020, adelantó las celebraciones en medio de la pandemia, anunciando medidas como microcréditos para pequeñas y medianas empresas y la reapertura de instalaciones turísticas. En 2024, lo hizo en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

Al «decretar» la Navidad a comienzos de octubre, Maduro dice ahora defender «el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría» de los venezolanos, mientras cuestiona un despliegue militar que la administración del presidente estadounidense Donald Trump justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

Washington habla de «narcoterrorismo», Caracas de «mentiras y amenazas»,

Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de «narcoterrorismo» en 2020. En agosto, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario izquierdista.

Caracas, en tanto, dice que Washington basa su política «en mentiras y amenazas» para forzar un cambio de régimen en Venezuela. Pero, según Maduro, «nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría». (Informción DW).