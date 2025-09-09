Nepal: Violenta revuelta tumba al gobierno; atacan a ministros y queman viva a exesposa del premier Jhalanath Khanal (VIDEOS)

–La crisis política en Nepal, enmarcada por una aterradora y sangrienta revuelta, provocó la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli, tras dos días de protestas del movimiento autodenominado «Generación Z» (nacidos entre 1997 y 2012) contra la corrupción y el veto de redes sociales.

«He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (…), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país», dijo Oli en la misiva.

? #URGENTE | Rebelión en Nepal: el ya ex premier Sharma Oli huye en helicóptero por el bloqueo de los manifestantes en las calles de la capital Katmandú. pic.twitter.com/2CX4DTU4t3 — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) September 9, 2025

El primer ministro K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), lideraba el Gobierno de Nepal desde julio de 2024. Anteriormente, había sido primer ministro de este país entre 2015 y 2016; y entre 2018 y 2021.

Este martes, las protestas adquirieron una nueva dimensión tras la muerte de una veintena de jóvenes en las protestas. Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellas la residencia privada de Oli en la localidad de Balkot.

Además, luego de arrastrarla por las calles, quemaron viva a la ex esposa del premier de Nepal, Jhalanath Khanal, y su casa fue incendiada por los manifestantes.

Los reportes de prensa también confirmaron que los manifestantes incendiaron la casa del líder maoísta y ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y apedrearon la del ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung.

Además, «cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal», declaró el vocero, Ekram Giri.

? #URGENTE | Rebelión en Nepal: el Ejército evacúa en helicópteros a ministros mientras la “Generación Z” lidera una revuelta masiva. Residencias del ex primer Oli, la presidenta y varios políticos fueron incendiadas. Aeropuerto de Katmandú cerrado y vuelos cancelados. pic.twitter.com/4eourWEK4o — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) September 9, 2025

El aeropuerto internacional de Katmandú quedó parcialmente cerrado debido a las violentas protestas, que afectaron sus operaciones, informó la autoridad de aviación del país.

Anteriormente, hasta cinco ministros del Gobierno de Oli habían dimitido en las últimas 24 horas en protesta por la gestión de las protestas por parte del Ejecutivo nepalí. Aunque Katmandú había intentado calmar las manifestaciones levantando el veto a las plataformas de redes sociales que había entrado en vigor el pasado jueves.

Entre ellos, se contó la renuncia del titular de Suministro de Agua, Pradeep Yadav, la del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y la del ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien acusó al Gobierno de «comportamiento dictatorial».

? #URGENTE | Rebelión en Nepal: Funcionarios del gobierno intentaron huir en automóvil durante las protestas, pero al ser bloqueados por manifestantes embistieron contra la multitud, dejando varios heridos. pic.twitter.com/bx0QyrKfCp — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) September 9, 2025

? #URGENTE | Rebelión en Nepal: una turba literalmente corrió al ministro de finanzas, Bishnu Prasad Paudel. pic.twitter.com/Q6VmTE9MWO — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) September 9, 2025

«En lugar de aceptar que cuestionar y protestar pacíficamente en una democracia es un derecho natural de los ciudadanos, la represión generalizada, los asesinatos y el uso de la fuerza están conduciendo a un sistema dictatorial en lugar de a una democracia», dijo el ministro en un comunicado.

Adhikari añadió que renunció «porque no soportaba permanecer en el poder sin buscar respuestas sobre cómo una generación que debería haber colaborado para construir el país fue tratada como en una guerra».

? #URGENTE | El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó su renuncia en medio del segundo día consecutivo de protestas nacionales, marcadas por la violencia y motivadas por denuncias de corrupción y el veto a las redes sociales. pic.twitter.com/c6UO9Zf7lU — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) September 9, 2025

Cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real

La situación se tensó el lunes, cuando cientos de jóvenes de la denominada «Generación Z» se movilizaron en Katmandú y otras ciudades de Nepal protestando por el bloqueo de varias plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X, al no registrarse ante las autoridades como exigía una directiva del Gobierno que finalmente fue levantada la pasada madrugada tras una reunión urgente del Ejecutivo nepalí.

? #URGENTE | Rebelión en Nepal: queman las oficinas del medio de comunicación más grande del país. pic.twitter.com/Mlrbyp3EFd — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) September 9, 2025



Durante días, los jóvenes habían protestado en redes con etiquetas como «#NepoKid» y «#NepoBabies», con las que denunciaban el nepotismo, la práctica de favorecer a familiares o allegados en el acceso a cargos y empleos, y una cultura política en la que, según ellos, las oportunidades se heredan en lugar de ganarse por mérito.

La policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a la multitud. Posteriormente, las autoridades impusieron un toque de queda en la capital.

La Unión Europea condenó este martes la muerte de manifestantes en Nepal y pidió a las autoridades que «tomen todas las medidas necesarias para proteger vidas».

La portavoz de Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, reclamó además que se investiguen las muertes «de forma independiente» y pidió un «diálogo entre todas las partes para resolver las diferencias y garantizar que se respeten todos los derechos fundamentales». (Información DW).