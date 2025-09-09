Petro trina nuevamente sobre «narcolancha», Gaza y los presos políticos en Venezuela; hace advertencia a régimen de Maduro

–El presidente Gustavo Petro amaneció este martes trinando nuevamente sobre el ataque de EE.UU a la «narcolancha» en el Caribe, esta vez para pedir a las autoridades de Trinidad y Tobago que busquen los cuerpos de los ocupantes y los restos de la embarcación para establecer si en realidad transportaban drogas.

Es importantísimo que la república caribeña de Trinidad y Tobago busque restos de los muertos civiles por el bombardeo estadounidense a una embarcacion civil de la que no sabemos si llevaba drogas, y si las llevaba no debió ser bombardeada. El bombardeo fue en mar territorial de… pic.twitter.com/Tig6eXt3de — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2025

Además, se pronunció sobre la detención en Venezuela del excandidato presidencial opositor Enrique Márquez y con él «decenas de colombianos», haciendo una advirtencia al régimen de Nicolás Maduro:

Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de Colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder. La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2025

El mandatario colombiano igualmente recabó sobre la situación en Gaza, tras condenar el ataque israelí a una embarcación con comida para los Palestinos. «Este es el momento para las revoluciones en el mundo», precisó Petro en una extensa nota en X.

Además sentenció: «Ni Gaza se extingue por las bombas ni la humanidad se extingue por el petróleo y el carbón»

Esto es lo que dice el jefe del Estado:

El ataque de Netanyahu a una embarcación con comida a los Palestinos, recuerda el ataque de los submarinos nazis a la flota mercante de los EEUU, solo porque llevaba comida a los europeos en la guerra, cuando Europa tenía mucha hambre y sus pueblos andaban en las calles recogiendo cualquier mendrugo de comida, y las ricas praderas norteamericanas la daban a manos llenas

La solidaridad norteamericana con los pueblos europeos, fue un enorme ejemplo de solidaridad humana y, quizás en tiempos futuros milenarios, EEUU sea recordada por la historia, por haber ofrendado millones de vidas, valiosas todas, por defender la libertad, y por eso mismo será recordada, tambien, la Unión Soviética, más que Rusia, y Mao Tse Tung, y Tito, y los grandes hombres y mujeres que decidieron empuñar las armas y dirigir sus pueblos para defender la libertad

Ahora el pueblo palestino recoge mendrugos en la calle y los nuevos genocidas bombardean barcos civiles que llevan comida a los niños y niñas hambrientas que aun sobreviven. Estamos ante una ignominia inhumana y la mayor parte de los gobiernos norteamericanos y europeos no reaccionan, son cómplices de genocidio como ya sucedió en el pasado: un gobierno italiano, gobierno francés, gobierno español y portugués, gobierno sueco, apoyaron a Hitler. Sus pueblos en cambio se rebelaron y con sus armas rudimentarias combatieron en bosques, aldeas y montañas, al monstruo que se había levantado contra la libertad y contra la humanidad misma

Yo creo que le llegó la hora a todos los pueblos del mundo de levantarse contra la ignominia que está tambien en sus propios países. El genocidio en Gaza ha desnudado a todos los genocidas del mundo, a los racistas y xenófobos, a los monstruos antihumanos

La humanidad debe levantarse, es tiempo de revoluciones.

Y esa historia de los abuelos de los actuales europeos, que se levantaron contra Hitler, millones de ellos murieron bajo las bombas y en combate, y que se levantaron contra sus propios gobiernos colaboracionistas de los nazis, deben ser imitados por sus nietos, ellos dieron ejemplo de humanidad. Blancos o negros, Europa ahora es de todos los colores, y esa es su nueva riqueza incomprendida por un eurocentrismo ario que los lleva a desconocer que Rusia es Europa o que es en la defensa de la diversidad humana y cultural donde Europa puede defender su mejor herencia libertaria y democrática de su propia larga historia

El pueblo europeo debe levantarse comenzando por el pueblo alemán, que paralizado por el síndrome de Auschwitz termina por apoyar un nuevo nazismo en otras tierras. Hitler vive en Netanyahu, y los nuevos amigos de Hitler lo apoyan

El ataque al barco civil lleno de alimentos para los niños palestinos es la chispa que incendia la pradera.

El pueblo variopinto de los diversos Estados de los Estados Unidos debe levantarse tambien, ni blancos, ni negros , ni indigenas, ni árabes, ni latinos de los EEUU deben arrodillarse ante el que invierte la cruz. Jesús nunca hubiera permitido a un genocida en su templo, aunque lo perdonase. Jesús es la figura milenaria de una religión que pidió amor a toda la humanidad, nunca hubiera defendido a herodes.

El propio pueblo judío que sabe en sus propias venas y en su historia que es persecusión, hambre, esclavitud, y genocidio, debe lenvantarse contra el genocida, la historia del pueblo de la Biblia oscurecerá, como en tiempos del Egipto esclavista con aquella plaga que cayó, pero ahora será sobre la propia historia digna del pueblo judío, si no se levanta por la justicia y las leyes que trajo Moisés: No matarás, dijo. Porqué dejar que Netanyahu mate decenas de miles de bebés palestinos, acaso, Netanyahu es más poderoso que Moisés y cual Baal, lo ha suplantado?

Y los árabes ricos acaso no deben sacudirse del anquilosamiento que produce la riqueza petrolera que va a su fin? ¿miedo a perder edificios lujosísimos que podrían ser bombardeados y dejar por eso, sola a Palestina?

Es la hora de las revoluciones.