Trabajo sí hay en Bogotá: 200 vacantes para obras Línea 1 Metro este martes 9 de septiembre
Foto: Empresa Metro de Bogotá
Accede a 200 vacantes de auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, conductores de camión, soldadores, oficiales de obra, aparejadores, operador de encofrados y más en obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’. Asiste el martes 9 de septiembre de 2025 a la Feria de Empleo en la Casa de Participación de Bosa y sé parte de este gran proyecto. ¡No olvides llevar tu hoja de vida actualizada y postúlate!
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. ¿Te interesa?
La cita es en la Casa de Participación de Bosa ubicada en la carrera 80K #61-28 su, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.
Son en total 200 puestos de trabajo disponibles para:
- Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).
- Boal.
- Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).
- Conductores de camión grúa.
- Soldadores SMAW.
- Oficial de demarcación.
- Operadores forestales.
- Oficiales de obra (redes secas y húmedas).
- Aparejadores.
- Operador de encofrados.
- Cadenero primero.
- Cadenero segundo.
- Técnico hidráulico.
- Auxiliares de cocina.
- Auxiliares electricistas (Conte TE3).
- Ayudantes armadores (herreros).
Conoce más detalles de la Feria de ‘Talento Capital’ para las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, del martes 9 de septiembre de 2025, a través de la siguiente pieza gráfica:
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Línea 1 del Metro de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.