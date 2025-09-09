Trabajo sí hay en Bogotá: 200 vacantes para obras Línea 1 Metro este martes 9 de septiembre

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Accede a 200 vacantes de auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, conductores de camión, soldadores, oficiales de obra, aparejadores, operador de encofrados y más en obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’. Asiste el martes 9 de septiembre de 2025 a la Feria de Empleo en la Casa de Participación de Bosa y sé parte de este gran proyecto. ¡No olvides llevar tu hoja de vida actualizada y postúlate!

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. ¿Te interesa?

La cita es en la Casa de Participación de Bosa ubicada en la carrera 80K #61-28 su, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.

Son en total 200 puestos de trabajo disponibles para:

Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).

Boal.

Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).

Conductores de camión grúa.

Soldadores SMAW.

Oficial de demarcación.

Operadores forestales.

Oficiales de obra (redes secas y húmedas).

Aparejadores.

Operador de encofrados.

Cadenero primero.

Cadenero segundo.

Técnico hidráulico.

Auxiliares de cocina.

Auxiliares electricistas (Conte TE3).

Ayudantes armadores (herreros).

Conoce más detalles de la Feria de ‘Talento Capital’ para las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, del martes 9 de septiembre de 2025, a través de la siguiente pieza gráfica:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Línea 1 del Metro de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.