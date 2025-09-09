    • Bogotá

    Trabajo sí hay en Bogotá: 200 vacantes para obras Línea 1 Metro este martes 9 de septiembre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Trabajo en Bogotá hay 200 vacantes obras Línea 1 Metro martes 9 de septiembreFoto: Empresa Metro de Bogotá

    Accede a 200 vacantes de auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, conductores de camión, soldadores, oficiales de obra, aparejadores, operador de encofrados y más en obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’. Asiste el martes 9 de septiembre de 2025 a la Feria de Empleo en la Casa de Participación de Bosa y sé parte de este gran proyecto. ¡No olvides llevar tu hoja de vida actualizada y postúlate!

    La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. ¿Te interesa?

    La cita es en la Casa de Participación de Bosa ubicada en la carrera 80K #61-28 su,  de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.

    Son en total 200 puestos de trabajo disponibles para:

    • Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).
    • Boal.
    • Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).
    • Conductores de camión grúa.
    • Soldadores SMAW.
    • Oficial de demarcación.
    • Operadores forestales.
    • Oficiales de obra (redes secas y húmedas).
    • Aparejadores.
    • Operador de encofrados.
    • Cadenero primero.
    • Cadenero segundo.
    • Técnico hidráulico.
    • Auxiliares de cocina.
    • Auxiliares electricistas (Conte TE3).
    • Ayudantes armadores (herreros).

    Conoce más detalles de la Feria de ‘Talento Capital’  para las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, del martes 9 de septiembre de 2025, a través de la siguiente pieza gráfica:

    Trabajo en Bogotá hay 200 vacantes obras Línea 1 Metro 9 de septiembre

    Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Línea 1 del Metro de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte