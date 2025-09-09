Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio continúa cerrada por deslizamientos, hoy 9 de septiembre

Foto: Coviandina

Hoy martes 9 de septiembre de 2025, se realizan trabajos de limpieza de caída de material en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 18 en Chipaque en Cundinamarca, que impactan la movilidad de ese corredor nacional y salida en el sur de Bogotá. Desde el kilómetro 0 en el sector del Uval y Puerta al Llano en Usme hay cierre preventivo.

Se recomienda a conductores tomar vías alternas, como la transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.

Esta situación puede generar represamientos de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Así está la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy martes 9 de septiembre de 2025

Corte 7:03 a. m.

Continúa el cierre total del K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

Puntos de control:

K0+000 Btá – Vcio

K82+700 Vcio – Btá

Reducción de carril en K39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada.

—

Corte 6:08 a. m.

Cierre total K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

Puntos de control:

K0+000 Btá – Vcio

K82+700 Vcio – Btá

Reducción de carril en K39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada.

—

Corte 5:03 a. m.

Hoy martes sigue cierre total K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

Puntos de control:

K0+000 Btá – Vcio

K82+700 Vcio – Btá

Reducción de carril en K39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada.